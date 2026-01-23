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ALARMANTNO

Opasno po zdravlje: Sarajevo jutros ponovo grad sa najzagađenijim zrakom na svijetu

Ovakvi nivoi zagađenja mogu uzrokovati ili pogoršati respiratorne i kardiovaskularne probleme

Zrak u sarajevu opasan po život. Fena

M. P.

23.1.2026

Sarajevo se jutros opet našlo na vrhu svjetske liste gradova s najzagađenijim zrakom.

Indeks kvaliteta zraka (US AQI) iznosi 364, što zrak svrstava u kategoriju opasnog po zdravlje, s ozbiljnim rizicima za cjelokupno stanovništvo.

Podaci sa servisa IQAir. Screenshot

Ovakvi nivoi zagađenja mogu uzrokovati ili pogoršati respiratorne i kardiovaskularne probleme, a posebno su ugroženi djeca, starije osobe, trudnice i hronični bolesnici.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom, da ne provjetravaju prostorije te da koriste zaštitne maske s filterima, ukoliko je izlazak neophodan. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajna izloženost ovakvom zraku može imati ozbiljne posljedice po zdravlje.

# ZAGAĐEN ZRAK
# KANTON SARAJEVO
# SARAJEVO
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