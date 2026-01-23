Opasno po zdravlje: Sarajevo jutros ponovo grad sa najzagađenijim zrakom na svijetu

Sarajevo se jutros opet našlo na vrhu svjetske liste gradova s najzagađenijim zrakom.
Indeks kvaliteta zraka (US AQI) iznosi 364, što zrak svrstava u kategoriju opasnog po zdravlje, s ozbiljnim rizicima za cjelokupno stanovništvo.
ALARMANTNO
Ovakvi nivoi zagađenja mogu uzrokovati ili pogoršati respiratorne i kardiovaskularne probleme
Zrak u sarajevu opasan po život. Fena
Sarajevo se jutros opet našlo na vrhu svjetske liste gradova s najzagađenijim zrakom.
Indeks kvaliteta zraka (US AQI) iznosi 364, što zrak svrstava u kategoriju opasnog po zdravlje, s ozbiljnim rizicima za cjelokupno stanovništvo.
Podaci sa servisa IQAir. Screenshot
Ovakvi nivoi zagađenja mogu uzrokovati ili pogoršati respiratorne i kardiovaskularne probleme, a posebno su ugroženi djeca, starije osobe, trudnice i hronični bolesnici.
Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom, da ne provjetravaju prostorije te da koriste zaštitne maske s filterima, ukoliko je izlazak neophodan. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajna izloženost ovakvom zraku može imati ozbiljne posljedice po zdravlje.
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