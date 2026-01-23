Opasno po zdravlje: Sarajevo jutros ponovo grad sa najzagađenijim zrakom na svijetu

Indeks kvaliteta zraka (US AQI) iznosi 364, što zrak svrstava u kategoriju opasnog po zdravlje, s ozbiljnim rizicima za cjelokupno stanovništvo.

Sarajevo se jutros opet našlo na vrhu svjetske liste gradova s najzagađenijim zrakom.

Ovakvi nivoi zagađenja mogu uzrokovati ili pogoršati respiratorne i kardiovaskularne probleme, a posebno su ugroženi djeca, starije osobe, trudnice i hronični bolesnici.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom, da ne provjetravaju prostorije te da koriste zaštitne maske s filterima, ukoliko je izlazak neophodan. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajna izloženost ovakvom zraku može imati ozbiljne posljedice po zdravlje.