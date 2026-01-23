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ZADOVOLJNA STANJEM

Bradara: U Federaciji BiH su odnosi relaksirani i nacionalno i politički

Osjetila sam obavezu da ukažem na to da zakon mora biti i ustavan i provodiv, kazala je Bradara

Lidija Bradara. Večernji list

Z. V.

23.1.2026

Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara istakla je da je Federacija u prethodnom periodu, uprkos brojnim globalnim i unutrašnjim pritiscima, uspjela zadržati političku stabilnost i osigurati funkcionisanje institucija. Gostujući na Federalnoj televiziji, naglasila je da, uzimajući u obzir sve izazove s kojima se FBiH suočavala, može izraziti zadovoljstvo trenutnim stanjem u ovom entitetu.

Prema njenim riječima, posebno je važno što u Federaciji nije bilo izraženih nacionalnih tenzija.

- U Federaciji su odnosi relaksirani i nacionalno i politički, i to je nešto što smatram velikim postignućem - dodala je.

Obaveza prema penzionom sistemu

Govoreći o Budžetu Federacije BiH za ovu godinu, Bradara je istakla da je riječ o dokumentu koji je u najvećoj mjeri opterećen socijalnim davanjima, prije svega zbog obaveza prema penzionom sistemu.

Više od 50 posto budžeta otpada na penzije i druga socijalna davanja.

Bradara je pojasnila da je zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji podnijela još u septembru, jer je smatrala da je zakon u tadašnjem obliku neprovodiv.

- Osjetila sam obavezu da ukažem na to da zakon mora biti i ustavan i provodiv. Imali smo zakon koji je formalno postojao, ali se po njemu ništa nije moglo raditi - kazala je.

Komentarišući intenziviranje razgovora o Južnoj interkonekciji u koje su uključeni i međunarodni akteri, Bradara je kazala da je to potvrda njene ranije tvrdnje da se u BiH ništa ne može realizirati bez političkog konsenzusa.

- Sadašnji razgovori potvrđuju ono na šta sam upozoravala od početka - bez dogovora i konsenzusa ne možete realizirati nijedan strateški projekat u Bosni i Hercegovini - istakla je.

Izmjene zakona

Dodala je da očekuje da Vlada Federacije uputi izmjene zakona koje bi omogućile njegovu provedbu.

- Imati partnera poput Sjedinjenih Američkih Država za ovako veliki projekat može značiti bržu realizaciju nego da to radimo isključivo vlastitim kapacitetima - kazala je.

Za razliku od Federacije, Bradara je stanje na državnom nivou ocijenila znatno lošijim, posebno kada je riječ o evropskim integracijama.

Prema njenim riječima, evropski put BiH ne može napredovati bez spremnosti na dogovor.

- Bosna i Hercegovina ne može napredovati ako to ne želimo svi zajedno - poručila je.

Bradara je ponovila da je izmjena Izbornog zakona ključno političko pitanje za hrvatski narod u BiH.

Naglasila je da bez političkih partnera nije moguće donijeti takve izmjene.

- Ne možete sami donijeti rješenje. Potrebni su partneri koji su spremni odreći se mogućnosti da biraju predstavnike drugima - istakla je.

# FBIH
# LIDIJA BRADARA
# BUDŽET FBIH
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