Željana Zovko: Ovako je Hrvatska doprinijela okončanju rata u Bosni i Hercegovini

U svom govoru Zovko se osvrnula na iskustvo iz 1995. godine, kazavši kako je Hrvatska, uz potporu dronova koje su osigurali američki partneri, pripremila operaciju "Oluja" te na kraju oslobodila okupirana područja i "time doprinijela okončanju rata u Bosni i Hercegovini". Kazala je da taj primjer potvrđuje dugogodišnju važnost transatlantskog partnerstva i suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama u jačanju europske sigurnosti.

HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko jučer je sudjelovala na plenarnoj raspravi Europskog parlamenta o izvještaju „Dronovi i novi sistemi ratovanja – potreba Europske unije za prilagodbom kako bi bila spremna za današnje sigurnosne izazove".

Zovko je kazala kako aktuelni sigurnosni kontekst, obilježen ratom u Ukrajini i rastućim prijetnjama na vanjskim granicama Europske unije, zahtijeva snažan i koordiniran odgovor EU-a u području odbrane od dronova, osobito kada je riječ o zaštiti granica i kritične infrastrukture.

U tom je kontekstu naglasila da zemlje zapadnog Balkana, kao dio neposrednog susjedstva Europske unije, imaju važnu ulogu u jačanju europskog sigurnosnog prostora te da je njihovo uključivanje u strateške projekte, poput „Drone Walla", ključno za učinkovit nadzor zračnog prostora, zaštitu vanjskih granica i jačanje ukupne sigurnosti Europe.

Usvojen izvještaj

Na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta usvojen je izvještaj koji naglašava potrebu da Europska unija ubrza prilagodbu svojih odbrambenih kapaciteta novim oblicima ratovanja te ojača suradnju među državama članicama i partnerima.

Zovko je uvrstila nekoliko amandmana, uključujući onaj kojim se poziva Europsku komisiju da u projekt „Drone Wall" uključi voljne zemlje zapadnog Balkana, uz produbljivanje suradnje u području sigurnosti i odbrane, uključujući izgradnju kapaciteta te zaštitu vanjskih granica i kritične infrastrukture.