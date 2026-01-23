Oko 350 učenika iz općine Novo Sarajevo završilo obuku iz nordijskog i alpskog skijanja

Zimski raspust oko 350 učenika novosarajevskih osnovnih škola pretvorilo je u pravu zimsku priču na olimpijskoj planini Igman. Mališani su imali priliku napraviti prve skijaške korake, upoznajući se sa osnovama nordijskog i alpskog skijanja, uz osmijehe, druženje i nezaboravne trenutke na snijegu.

Završna utrka

Krunu ovog programa činila je završna utrka, nakon koje je upriličena svečana dodjela diploma o uspješno završenoj obuci. Radost, ponos i uzbuđenje na licima učenika najbolje svjedoče kako je izgledao ovaj poseban završetak skijaške avanture na Igmanu.

Škola nordijskog skijanja, namijenjena za 200 učenika osnovnih škola s područja općine Novo Sarajevo, realizovana je na Velikom polju na olimpijskoj planini Igman, počev od 5. januara 2026. godine.

Za ovaj program koji je provodio Ski klub Igman, Općina Novo Sarajevo obezbijedila je sredstva u iznosu od 30.000 KM.

Alpsko skijanje

Škola alpskog skijanja za učenike četvrtih razreda iz osam novosarajevskih osnovnih škola započela je 12. januara ove godine na Malom polju na Igmanu. U programu je učestvovalo oko 150 učenika iz osnovnih škola: Velešićki heroji, Pofalići, Malta, Čengić Vila I, Kovačići, Grbavica I, Grbavica II i Hrasno. Obuku iz alpskog skijanja uspješno je provelo Udruženje za sport i rekreaciju "Challenge“, dok je Općina Novo Sarajevo osigurala 35.000 KM.

Za sve učesnike bili su osigurani besplatan prijevoz do skijališta i nazad, stručna obuka sa certificiranim trenerima, kompletna skijaška oprema i prostor za njen smještaj, topli napici, medicinski nadzor i osiguranje učenika.

Program besplatne škole nordijskog i aplskog skijanja još jednom potvrđuje posvećenost Općine Novo Sarajevo razvoju sporta i stvaranju prilika da djeca kroz igru, učenje i boravak u prirodi razvijaju zdrave navike i ljubav prema zimskim sportovima, saopćeno je iz Općine Novo Sarajevo.