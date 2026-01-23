Stvari ti uzima, uz zid te okrene kao kriminalca, a onda baci u neku "buharu"

Zbog kršenja pravila 90/180, profesionalni vozači iz BiH prisilno se vraćaju iz zemalja EU, a policijski organi evropskih država tretiraju ih kao kriminalce, pritvaraju, kažnjavaju i deportiraju. Samo u proteklu godinu Konzorcij Logistika BiH evidentirao je 100 takvih slučajeva, a među posljednjima je s teritorije Njemačke protjeran vozač prijevozničke firme “Kulenović” iz Donje Dubravice kod Viteza. Ne isplati se - Kontrolom pasoša su pronašli da sam dozvoljeni period prekoračio za pet dana i onda si ti za njega migrant. Sve dalje je izgledalo kao u filmovima. Stvari ti uzima, uza zid te okrene kao da si najveći kriminalac, a onda baci u neku “buharu”. Svakih pola sata dolaze ispitivati, na engleskom neće ni da pričaju. Pitao sam nekad u neko doba noći da izađem zapaliti cigaru, nekako su mi odobrili, ali policajac je sve vrijeme bio pored mene, kao pored kriminalca. Pustili su me u tri sata navečer i snalazi se onda. Morao sam platiti avionsku kartu više od 400 KM, i to za Beograd, pošto direktnog leta za Sarajevo nije bilo. Platio sam i neku kauciju za njihovo tužilaštvo 150 eura i dobio sam rok od sedam dana da napustim Njemačku. Ako se ovo sad ne riješi, sigurno u Bosni više neću raditi. Uzmem slovensku ili hrvatsku vizu i odoh na posao k’o gospodin – kazao nam je vozač, još pod dojmovima traumatičnih iskustava koja je prošao.

Kulenović: Strašno iskustvo . Avaz Kulenović: Strašno iskustvo . Avaz

Vlasnik Ajdin Kulenović kaže za “Avaz” da se njegova firma s 15 kamiona i 18 radnika bavi transportom prema skandinavskim zemljama, da njeni vozači na putu ostaju 7 do 10 dana i da je pravilo po kojem u zemljama EU mogu ostati samo 90 dana u periodu od pola godine nemoguće ispoštovati. – Prošle godine smo imali slučaj da je naš kamion stigao u Švedsku, vozač imao 115 dana u šest mjeseci i mjesec dana bio u nekom pritvoru. Tri dana nismo znali ni gdje je, niti je ambasada mogla saznati. Kad sve sagledaš, ta naša država i naši predstavnici, baš smo dno dna. Nikog živog nemamo da dođe i kaže – stanite, šta radite ljudima, zašto se iživljavate. A vjerujte da smo jedna od najjačih grana privrede, koja stalno ulaže, modernizuje i nosi transport svih roba – kaže Kulenović. Kasni roba Zbog pravila EU bh. kompanijama rastu troškovi transporta, a isporuka roba kasni, pa poslove jedva uspijevaju sačuvati. - Cijelo jutro pišem Šveđanima, koji ne mogu da shvate zašto nam se ovo dešava. Sva roba ima termin isporuke, pa i kasne u daljim isporukama. Poslovni partner me pita hoćemo li nastaviti s ovim problemima i hoće li tražiti alternativna rješenja. Zamolio sam da sačekaju proteste 26. januara, da vidimo hoće li se nešto promijeniti. Najiskrenije, ako taj kupac odustane od posla, moja firma i ja smo na koljenima – ističe Kulenović. Danas odluka o blokadi: Slijedi kolaps Završni sastanak prije koordiniranih protesta prijevoznika iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH i Konzorcijuma Logistika BIH imaju danas u Klokotnici kod Doboja. Na njemu će sačiniti raspored blokada kamionskog saobraćaja na granicama, koji počinje u ponedjeljak u 12 sati.

Brković: Sporna pravila . Avaz Brković: Sporna pravila . Avaz