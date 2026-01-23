Akcija „Ammo“: Pronađena droga, oružje i municija, uhapšen 34-godišnjak

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Ammo".

U izvršenim pretresima stambenih objekata, na području Novog Grada i Ilidže, pronađeno je više različitih pakovanja suhe zeljaste materije koje asocira na opojnu drogu marihuanu, ukupne količine cca 400 grama, automatska puška sa preklopnim kundakom i okvirom, drveni sanduk sa pet spremnika, pištolj sa dva okvira, više od 800 komada municije različitog kalibra, određena količina gotovog novca, dvije digitalne vage, dvije drobilice, mobilni telefon, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 74. ZONDINOM-a Kantona Sarajevo, slobode je lišen A.S. (1992) iz Sarajeva.

Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama Uprave policije, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.