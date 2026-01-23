Smajić: Umjesto u Davosu s drugim predsjednicima, Bećirović je u kabinetu sa savjetnicima

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Džemal Smajić komentarisao je održavanje Ekonomskog foruma u Davosu te je prozvao člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Umjesto da je bio na Ekonomskom forumu u Davosu, gdje su se okupili gotovo svi relevantni svjetski lideri i gdje se razgovara o ključnim geopolitičkim pitanjima važnim i za Bosnu i Hercegovinu, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović nastavlja s obmanjivanjem javnosti o navodno važnim sastancima koji se održavaju u okviru njegovog kabineta u Sarajevu", kazao je Smajić.

Podsjeća da je Bećirović jučer informisao građane BiH da je održana zajednička sjednica Vijeća za ekonomska pitanja, Vijeća za ustavnopravna pitanja i Vijeća za vanjsku politiku pri njegovom kabinetu.

"Čast uglednim ljudima koji su prisustvovali tom susretu, i ovo saopćenje se ne odnosi na njih, ali Bećirović pokušava stvoriti privid da se tu donose važne odluke i da on aktivno upravlja procesima u državi, ovaj put stavljajući akcenat na Južnu interkonekciju. Istovremeno, projekat Južne interkonekcije blokira HDZ, a predsjedavajuću Vijeća ministara, koja tu blokadu provodi, imenovao je upravo Bećirović zajedno sa Željkom Cvijanović, preglasavanjem Željka Komšića. Ne samo da se blokira Južna interkonekcija već ta ista predsjedavajuća, u ime Bosne i Hercegovine, boravi u Davosu i lobira za treći entitet, što predstavlja direktan udar na ustavni poredak države", ističe Smajić.

Za razliku od toga, prema riječima Smajića, drugi u regionu međunarodne forume koriste za konkretne poteze i jasne političke poruke.

"Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je u Davosu potpisala dokument o pristupanju Kosova Američkom odboru za mir, što je samo jedan od primjera kako se vanjska politika vodi aktivno i odgovorno. Nasuprot tome, pasivnost Denisa Bećirovića ostavila je Bosnu i Hercegovinu van 'stola u Davosu', za kojim se odlučuje budućnost i Evrope i regiona", istakao je Smajić.