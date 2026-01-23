Klinika za dječje bolesti SKB-a Mostar dobila oftalmološku ambulantu

U Klinici za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar u petak je otvorena oftalmološka ambulante za djecu opremljena savremenom dijagnostičkom i terapijskom medicinskom opremom.

Zdravstvena zaštita

Po riječima voditeljice Klinike za očne bolesti SKB-a Mostar Irene Sesar, dječja ambulanta u sklopu Oftalmologije postoji nekoliko desetljeća i nalazi se u glavnoj zgradi SKB-a, međutim, otvaranje pedijatrijske oftalmološke ambulante korak je naprijed u unapređenju zdravstvene zaštite za najmlađu populaciju.

- Nabavkom savremene opreme u dijagnostici i liječenju omogućena je kvalitetnija i pravodobna intervencija u dijagnostici i liječenju djece. Današnji pristup u dijagnostici i liječenju oftalmoloških oboljenja kod djece je znatno napredovao i naš cilj je da slijedimo te svjetske trendove. Mislim da smo sposobni za to i da to možemo uraditi - kazala je Sesar.

U okviru novootvorene ambulante provodit će se pregledi i liječenje djece s upalnim očnim bolestima povezanim s autoimunim bolestima, djece s genetskim malformacijama oka, kao i probir (screening) na retinopatiju nedonoščadi, strabizam i poremećaje binokularnog vida, uz dijagnostiku i liječenje drugih oftalmoloških oboljenja u djece.

Niz oboljenja

- Oko je prozor u svijet. Postoji cijeli niz oboljenja koje mogu izazvati promjene unutar oka i na ovaj način pomažemo u dijagnostici i nekih drugih oboljenja. Tako da, osim već pomenutih, postoji i cijeli niz neuroloških, zatim endokrinih oboljenja. To su bolesti koje mogu ostaviti određene promjene na oku i naš cilj je i stojimo na raspolaganju Pedijatriji za sva ta oboljenja, tako da će ovo ujedno biti i konzilarna ambulanta za svu djecu kojima je pregled oftalmologa potreban - naglasila je Sesar.

Kako je dodala, cilj im je da budu predvodnici u ovoj oblasti.

- Naš cilj je da budemo vodeći u BiH i koliko imam informacije, mi smo prvi koji smo "zaokružili" potrebne aparate za dijagnostiku i liječenje i također smo na raspolaganju svima, ne samo u Federaciji nego u cijeloj Bosni i Hercegovini - poručila je Sesar.

Pomoćnik direktora SKB-a Mostar za hihurške discipline Darko Knežević istakao je kako je već odavno edukovan i pripremljen kadar koji je sposoban da radi na savremenim uređajima u novoj ambulanti.

- Mislim da je otvaranjem ove ambulante Klinika za dječje bolesti zaokružila kompletno djelovanje. Nedostaje još nešto malo iz oblasti imunologije, ali i to je na putu da se ostvari - dodao je Knežević.