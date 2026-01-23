Dan D za izborni proces u BiH: Otvaranje ponuda za skenere i biometriju 2. februara

Otvaranje ponuda po tenderu CIK-a BiH za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima zakazano je za 2. februar, saznaje “Avaz”. Ugovor s najboljim ponuđačem bit će sklopljen na period od četiri godine.

Međunarodni tender vrijedan blizu 88 miliona KM s PDV-om od objave 14. novembra 2025. do sada pratili su neviđeni pokušaji sabotaže, uglavnom od satelita političkih opcija kojima nikako ne odgovara nova tehnologija – garant fer i poštenih izbora.

CIK BiH našao se pod snažnim pritiskom od koordiniranih žalbi i stotina pitanja do pokušaja izmjena tenderske dokumentacije od onih koji, s druge strane, žele progurati zastarjelu tehnologiju i profitirati na projektu od krucijalnog značaja za BiH.

No, tendersku dokumentaciju izradila je višečlana komisija uz podršku domaćih i međunarodnih stručnjaka, a uvjet za opremu je da je proizvedena u 2026., te je time spriječena mogućnost podvale starih verzija biometrije podložne manipulacijama.

Inače, ova nabavka obuhvata isporuku opreme, njenu instalaciju i konfiguraciju, kao i edukaciju za cjelokupan sistem namijenjen biometrijskoj identifikaciji birača i skeniranju glasačkih listića na 6.000 biračkih mjesta. Kako saznaje “Avaz”, na otvaranje ponuda 2. februara bit će pozvani i mediji da dokumentiraju kompletan proces.