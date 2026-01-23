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SNAŽNA POSVEĆENOST

Uposlenici i kadeti Policijske akademije FMUP-a još jednom pokazali humanost darivanjem krvi

Policijska akademija FMUP-a ističe da će uposlenici i kadeti i u budućnosti nastaviti kontinuirano učestvovati u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi

Darivanje krvi. Fena

FENA

23.1.2026

U akciji dobrovoljnog darivanja krvi, u organizaciji Policijske akademije FMUP-a u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH, učestvovala su 324 uposlenika i kadeta.

Akcija, realizovana uz podršku ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, još jednom je potvrdila snažnu posvećenost Akademije humanosti i brizi za zajednicu.

Policijska akademija FMUP-a ističe da će uposlenici i kadeti i u budućnosti nastaviti kontinuirano učestvovati u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi, svjesni činjenice da je riječ o plemenitom činu koji može biti presudan za mnoge pacijente širom Federacije Bosne i Hercegovine.

Saradnja između Policijske akademije FMUP-a i Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine ocijenjena je kao izuzetno uspješna te će se i u narednom periodu nastaviti i dodatno unapređivati kroz realizaciju sličnih humanitarnih aktivnosti.

- Dobrovoljna akcija darivanja krvi još jednom je potvrdila da Policijska akademija FMUP-a predstavlja organizacionu jedinicu koja promoviše humanost, solidarnost i odgovornost prema društvu u cjelini, saopćeno je iz FMUP. 

# DARIVANJE KRVI
# POLICIJSKA AKADEMIJA
# RAMO ISAK
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