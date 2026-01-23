Okončati istragu u vezi raketiranja Ljubuškog koja nije završena nakon 33 godine

Ustavni sud BiH je na svojoj dvodnevnoj sjednici koja je okončana danas, u predmetu AP-3059/21 , Zdravka Kraljević i drugi, utvrdio povredu prava na život iz člana II/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zbog propusta javne vlasti da provede efikasnu istragu u vezi s događajem raketiranja Ljubuškog u maju 1992. godine u kojem su smrtno stradali bliski srodnici apelanata.

- Imajući u vidu cjelokupnu dužinu trajanja ove istrage, koja nije završena 33 godine od vremena kada se događaj desio, Ustavni sud je naložio Tužilaštvu Bosne i Hercegovine da hitno poduzme sve raspoložive mjere i korake radi okončanja istrage, s ciljem poštovanja garancija predviđenih članom II/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 2. Evropske konvencije - saopćeno je iz Ustavnog suda BiH.

Napad JNA na Ljubuški dogodio se 3.maja 1992.godine kada su na uži dio grada ispaljene su 54 rakete kalibra 128 mm.

Tog dana život su izgubili brat i sestra – devetomjesečni Filip Kraljević i desetogodišnja Ivana Kraljević, oboje djeca Zdravke i Marka Kraljevića.

Prilikom napada teško je ranjena Radmila Bradvica rođena 1957. godine, koja je 17.maja preminula u bolnici od zadobivenih ozljeda.

U raketiranju Ljubuškog tog dana povrijeđeni su Muhamed Ibrulj, Amela Ibrulj, Đula Omerhodžić, Drago Herceg, Jasna Boras i Erna Smajihodžić.

Na 30.godišnjicu tog događaja u Ljubuškom je otkriveno spomen-obilježje.