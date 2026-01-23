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Neustavno imenovani Savo Minić reagovao nakon presude Ustavnog suda: "Politika i pravosuđe nisu igračke"

Ni politika ni pravosuđe nisu igračke, koliko god neki mislili suprotno. Živjet će Srpska, poručio je

Savo Minić. RTRS

M. Až.

23.1.2026

Savo Minić, koji je u septembru prošle godine neustavno imenovan za predsjednika Vlade Republike Srpske, oglasio se na društvenoj mreži X.

- Ni politika ni pravosuđe nisu igračke, koliko god neki mislili suprotno. Živjet će Srpska - napisao je Minić kratko na X-u.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je donio odluku kojom je imenovanje vlade pod rukovodstvom Save Minića u septembru prošle godine proglašeno neustavnim, kao i sve naknadne odluke koje je ta vlada donijela.

Minića je za mandatara imenovao Milorad Dodik, koji u tom trenutku više nije bio predsjednik Republike Srpske.

Prošle sedmice Minić je smijenjen, a potom ponovo imenovan za premijera, ali ovog puta ga je za mandatara predložila vršiteljica dužnosti Ana Trišić-Babić.

# USTAVNI SUD BIH
# SAVO MINIĆ
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