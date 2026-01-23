Nikšić u ponedjeljak izmedju bolnice i Plenkovića

Danas je u izjavi federalni premijer Nermin Nikšić izjavio da se od upale pluca liječi u kućnim uslovima, pa će u ovisnosti od rezultata kontrole odlučiti vraća li se na posao i redovnom radnim aktivnostima.

Međutim, na zvaničnoj stranici premijera Republike Hrvatske Andreja Plenkovića objavljeno je da će on u ponedjeljak biti domaćin Nerminu Nikšiću.

U ovom trenutku, s toga, nije izvjesno gdje će na kraju boraviti Nikšić: kući, u svom kabinetu ili će, ipak, sjesti u auto i otići na, za njega, važan sastanak kod Plenkovića.