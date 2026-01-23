Izetbegović: BH Telecom se zadužuje milijardu i 100 miliona da kupi Telemach koji zarađuje 20 miliona - najveća korupcija do sada

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je u petak da je njegova stranka donijela 10 zaključaka, pri čemu se prvi odnosi na obilježavanje neustavnog 9. januara kao Dana RS-a. Ponovo je pozvao i kritikovao OHR i državno tužilaštvo što su to omogućili, zaključivši da je lider SNSD-a Milorad Dodik "van zakona" i da radi šta želi.

Komentarišući Reformsku agendu, Izetbegović je ocijenio kako vladajuća koalicija pokazuje "zabrinjavajući nivo nezrelosti". Novinarima je poručio da istraže Reformsku agendu i da provjere "može li se desiti da ponovo ostanemo bez sredstava iz Plana rasta".

Pozdravio je dopunu i izmjenu zakona, na prijedlog SDA, kojom je "onemogućen rast plata funkcionera" i pozvao "Trojku" da isto uradi na nivou Federacije BiH.

- Hvale se da će povećati penzije za 100 maraka, a sebi su povećali plate za 500 maraka, ukupno 1.500 u ovom mandatu. Eskavirali su sjednicu u vezi afere Spengovanje", rekao je Izetbegović, posebno kritikujući "koruptivno bogaćenje predstavnika vlasti - misleći na firmu Igman.

- Pogledajte šta radi rodbina ljudi koji vode SDP - dodao je.

Predsjednik SDA je također kritikovao najavu kupovine Telemacha od BH Telecoma, zaključivši da se državna firma zadužuje za preko milijardu maraka kako bi kupila privatnu firmu koja godišnje zarađuje 20 miliona maraka. On je to nazvao "najvećom korupcijom".

- Sprema se najveća korupcija sa kupovinom Telemacha. BH Telecom kupuje firmu i podiže kredit za to od 745 miliona maraka, a sa kamatama to je milijardu i sto miliona. Kupuje firmu koja godišnje zarađuje 20 miliona maraka i trebat će im 70 godina da otplate taj kredit. BH Telecom će potpuno zaustaviti svoj razvoj - zaključio je Izetbegović.