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REAKCIJA

Dževad Mahmutović nakon presude Ustavnog suda po njegovoj apelaciji: "Ponosan sam na svoje 'izdajničko djelovanje'"

Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio prethodnu "vladu" entiteta RS sa Savom Minićem na čelu neustavnom

Dževad Mahmutović. Anadolija

M. Až.

23.1.2026

Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio prethodnu "vladu" entiteta RS sa Savom Minićem na čelu neustavnom, Dževad Mahmutović, bošnjački vijećnik Vijeća naroda manjeg bh. entiteta, poslao je kratak komentar za Politicki.ba.

Podsjećamo, Ustavni sud BiH ocijenio je da je ta vlada bila neustavna.

Sud je ovako odlučio po apelaciji koju je upravo Mahmutović podnio.

- Ponosan sam na svoje "izdajničko djelovanje - rekao je delegat Stranke demokratske akcije u Vijeću naroda RS Dževad Mahmutović u izjavi za Politicki.ba.

# DŽEVAD MAHMUTOVIĆ
# USTAVNI SUD BIH
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