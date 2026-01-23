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PREDSJEDNIK SDA

Izetbegović: SDA jača, izabrat ćemo najboljeg kandidata za Predsjedništvo BiH

On je ocijenio da je tokom prethodne godine nastavljen pad popularnosti Trojke, dok je SDA, po njegovim riječima, zabilježila rast podrške

Izetbegović: SDA jača. Almir Rezić/FENA

FENA

23.1.2026

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je da Predsjedništvo stranke još nije donijelo odluku o kandidatu SDA za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, ali je izrazio uvjerenje da će stranka izabrati "najboljeg kandidata koji se može suprotstaviti aktuelnoj političkoj dvanaestorci".

- Ostavimo malo vremena da se slika razbistri. O tome će vrlo zrelo i iskusno tijelo, Predsjedništvo SDA, donijeti odluku. Prošli izbori su pokazali da možete pobijediti 11 stranaka u izborima za skupštine i parlamente, ali je znatno teže kada se sve udruže protiv jednog kandidata – rekao je Izetbegović nakon sjednice Predsjedništva SDA.

On je ocijenio da je tokom prethodne godine nastavljen pad popularnosti Trojke, dok je SDA, po njegovim riječima, zabilježila rast podrške.

– Mislim da smo se sada susreli, odnosno da je SDA trenutno jača od svih njih zajedno - kazao je.

Izetbegović je dodao i da bi Semir Efendić mogao biti kandidat SDA, ukoliko se odluči vratiti u stranku.

Komentirajući odluku Dževada Mahmutovića da bude suzdržan u Vijeću naroda RS-a zbog čega Bošnjaci nisu pokrenuli vitalni nacionalni interes o izboru Vlade RS-a, Izetbegović je kazao da je Mahmutović postupio profesorski u odnosu na politike koje su nekorektne.

# SDA
# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
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