Nakon prijetnji iz BH Telecoma, oglasili se iz VIP Team Uniteda: Javnost ima pravo na istinu

Dana 5. 2. 2022. svi operateri u BiH, uključujući i AKOP (čiji je član BH Telecom d. d.), zvanično su obaviješteni da su od 1. 3. 2022. dužni imati važeće komercijalne ugovore za distribuciju navedenih kanala. Posebno je naglašeno da će svaka distribucija bez regulisanih prava biti smatrana nelegalnom. Posebno napominjemo da su se TV-kuće koje čine sastavni dio „BiH TV-paketa“ više puta u prethodne četiri godine zvanično izjasnile da su ustupile ekskluzivna prava distribucije kompaniji VIP Team United Unipessoal Lda & Comandita na teritoriji Bosne i Hercegovine - pojašnjavaju.

Početkom 2022. godine formiran je tzv. BiH TV-paket, koji čine sljedeće TV-kuće: Hayat,Hayat 2, Hayatovci, Hayat Music, Hayat Folk, Hayat Love Box, Hayat Stil i Život, OBN, RTV BN,RTV BN 2, BN Music, OTV Valentino, OTV Valentino Etno, OTV Valentino Music, Kafansko Veče, Prva Hercegovačka, Izvorna TV, ITV Master, ITV Story, LH TV i TOP TV kojima su zaključeni ekskluzivni ugovori.

Ovim putem su obavijestili javnost da njihova kompanija ima ekskluzivna prava ustupanja licenci za distribuciju određenih TV-kanala na teritoriji BiH.

Iz kompanije "VIP Team United Unipessoal Lda & Comandita" oglasili su se saopćenjem povodom teksta objavljenog 22. 1. 2026. na portalu kompanije BH Telecom d. d. pod naslovom „BH Telecom pozvao TV-kuće na pojašnjenje prava emitovanja“.

Kako navode u saopćenju, radi potpune pravne sigurnosti, VIP Team United obratio se Konkurencijskom vijeću BiH, koje je u oktobru 2022. potvrdilo da je paketiranje TV-kanala uobičajena tržišna praksa i da ne predstavlja kršenje Zakona o konkurenciji.

Dodatno, Konkurencijsko vijeće je 20. 11. 2024. odbilo kao neosnovan zahtjev kompanije Telemach BH d. o. o., čime je jasno utvrđeno da ne postoji dominantan položaj niti zabranjeni sporazumi. BH Telecom d. d. bio je upoznat s ovim postupkom i njegovim ishodom.

Vršenje pritiska

VIP Team United u više navrata održavao je sastanke i slao zvanične dopise rukovodstvu BH Telecoma, iz kojih je jasno proizlazilo da se pregovori o pravima distribucije mogu voditi isključivo s VIP Team Unitedom. Uprkos tome, BH Telecom pokušavao je direktno pregovarati s TV-kućama, vršeći pritisak radi raskida postojećih ugovora.

Kako spor nije riješen mirnim putem, VIP Team United pokrenuo je parnični postupak radi naknade štete, kao i krivične prijave protiv odgovornih osoba BH Telecoma d. d. Također ističemo da je VIP Team United Unipessoal & Comandita regulisao svoj poslovni odnos s većim brojem operatera na teritoriji Bosne i Hercegovine - naveli su.

Javno traže odgovore

Oni ovim putem od BH Telecoma javno traže odgovore na sljedeća pitanja:

- Na osnovu kojih kriterija je odbijena komercijalna ponuda VIP Team Uniteda (gledanost, cijena, opseg prava ili drugo)?

- Smatra li BH Telecom da je nelegalno emitovanje prihvatljivo i plaća li uredno licence za prava drugih TV-paketa (HBO, Arena, Cinestar Premiere, Cinemax, Pink, Discovery itd.)?

- Važe li zakoni BiH jednako za sve operatere?

- Je li BH Telecom postupio u skladu s Pravilom 79/2016 i blagovremeno obavijestio pretplatnike o izmjeni programske šeme?

VIP Team United smatra da Regulatorna agencija za komunikacije BiH treba reagovati u skladu sa svojim nadležnostima.

VIP Team United ostaje posvećen zakonitom poslovanju, zaštiti domaće TV-produkcije i tržišnim principima te očekuje da nadležne institucije Bosne i Hercegovine preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti.

Na kraju, imajući u vidu da se BH Telecom d. d. u svom obraćanju javnosti pozvao na pravilno i pravovremeno informisanje pretplatnika, smatramo da javnost ima pravo na istinu te pozivamo BH Telecom d. d. da bez odgađanja transparentno objavi kompletne dopise upućene kompaniji VIP Team United Unipessoal Lda & Comandita i TV-kućama od 5. 6. 2025. i 29. 8. 2025, kako bi građani Bosne i Hercegovine sami mogli procijeniti tačnost i potpunost navoda iz njihovog saopćenja - poručili su iz ove kompanije.