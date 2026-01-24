Asim Ferhatović Hase: 93. godišnjica rođenja bh. fudbalske legende

Na današnji dan 1933. godine, u Sarajevu je rođen Asim Ferhatović Hase, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih fudbalera u historiji. Fudbalom se počeo baviti u FK Vratnik iz Sarajeva. Potom je igrao u Sarajevu, prvo u mlađim kategorijama, a zatim i u seniorskom timu s kojim je u sezoni 1966/67. osvojio titulu šampiona bivše SFR Jugoslavije. Godine 1963., otišao je nakratko u turski fudbalski klub Fenerbahče, ali se svojevoljno vratio u rodno Sarajevo nakon samo mjesec i po. Za Sarajevo je odigrao 700 utakmica i postigao 350 golova. Za A selekciju reprezentacije Jugoslavije Ferhatović je odigrao samo jednu utakmicu, i to 8. okrobra 1961. godine, u Beogradu, u kojoj je Jugoslavija pobijedila Južnu Koreju s 5:1. Za mladu i B reprezentaciju Jugoslavije Ferhatović je odigrao više od 20 utakmica. Popularni Hase preminuo je dan nakon što je napunio 54 godine, 25. januara 1987. godine, u Sarajevu.

Pjer Ogisten Karon de Bomarše . Americanrevolution.org Pjer Ogisten Karon de Bomarše . Americanrevolution.org

Rođen francuski pisac Pjer Ogisten Karon de Bomarše 1732. - Rođen francuski pisac Pjer Ogisten Karon de Bomarše (Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais), vjesnik Francuske revolucije. Smjelo je kritizirao podmitljivost sudija, pokvarenost društva i korupciju. Najpoznatija djela: autobiografija "Memoari", te komedije "Seviljski berberin" i "Figarova ženidba" koje su inspirisale Đoakina Rosinija (Gioachino Rossini) i Volfganga Amadeusa Mocarta (Wolfgang Mozart) da komponiraju istoimene opere. 1776. - Njemački pisac Ernst Teodor Vilhelm Hofman (Theodor Wilhelm Hoffmann), čija su djela, puna grotesknog humora, fantazije, hipnoze, telepatije, otuđenosti i strave, snažno utjecala na evropsku književnost, rođen je na današnji dan. Sadržaj njegovih priča kompozitor Žak Ofenbah (Jacques Offenbach) koristio je za opere. Djela: "Fantastične slike u Kaloovom maniru", "Đavolji eliksiri", "Serpionova braća", "Životni nazori mačka Mura". 1887. - Rođena Živana Stokić Žanka, najpopularnija srbijanska predratna glumica. Posebno je čuvena po tumačenju likova iz djela Branislava Nušića. Maestralne Žankine uloge su Toaneta u „Uobraženom bolesniku“, Dorina u „Tartifu“, Nera u „Podvali“, Stana u „Stanoju Glavašu“, a posebno one u Nušićevim delima - Sarka u „Ožalošćenoj porodici“, Juliška u „Putu oko sveta“, gospođa Spasić u „Uježu“, Mica u „Vlasti“ i Živka u „Gospođi ministarki“. Pola vijeka nakon Žankine smrti, u Rabrovu joj je podignut spomenik , a nagrada „Velika Žanka“ dodjeljuje se „glumačkoj ličnosti koja je obilježila pozorišni i filmski život Srbije svojom stvaralačkom zrelošću i bogatstvom glumačkog života“. 1900. - U Kurkuri u Indiji rođen Rene Gijo (Guillot), francuski književnik koji se proslavio svojim romanima za mlade, među kojima je i roman "Bijela griva". Više od 20 godina svog života proveo je u francuskim kolonijama u zapadnoj Africi, gdje je napisao većinu svojih književnih djela, koje najčešće govore upravo o životinjama i njihovom životu, utjecaju čoveka na njihovo življenje, te odnosu koji se pritom stvara. Djela: romani "Kralj mačaka", "Sirga, kraljica džungle", "Jahači vjetra", "Mali izgubljeni pas", "Putovanja balonom" i druge. Prema njegovim romanima "Lavić" i "Gospodar slonova", 1993. i 1995. godine snimljeni su filmovi. 1906. - Eduard Slavoljub Penkala, hrvatski inžinjer i pronalazač, patentirao je prvu mehaničku olovku na svijetu, a malo poslije i prvo nalivpero s čvrstom tintom, kao i takozvanu knipsu, držač kojim se pisaljka može zakačiti za džep. Među prvim izumima koje je Penkala patentirao su termos-boca te rotirajuća četkica za zube. Osim toga, izumio je, patentirao ili usavršio anodne baterije, lijek protiv reume, deterdžent za pranje veša, potom i plavilo, koje je u praonicama rublja zamijenilo do tada korišteno bjelilo; sredstvo za uništavanje gamadi, tekući preparat za impregnaciju željezničkih pragova, tlakomjer ili manometar, dinamometar, vagonske kočnice, sastav tračnica, mjerilo protoka. Posebno se bavio materijalima za izradbu gramofonskih ploča, pa je usavršio masu ebonit iz koje su se ploče izljevale, a patentirao je i gramofonsku iglu produženog vijeka trajanja. Također, izradio je proračune i nacrte turbinskog kola, helikopterskog rotora te je patentirao lebdjelicu na zračnom jastuku, mnogo prije nego što je prvi takav stroj i izrađen. 1917. - Rođen Ernest Borgnajn (Borgnine), američki glumac, dobitnik Oskara za najboljeg glavnog glumca 1955. godine, kao i Zlatnog globusa i BAFTA-e. Za doprinos filmu dobio je i svoju zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. Godine 1996., primljen je u Kuću slavnih vestern glumaca. 1920. - Umro italijanski slikar i vajar Amedeo Modiljani (Modigliani), čija su djela jedinstvena po prepoznatljivoj izduženosti figura. U Parizu je živio od 1906. i jedan je od najznačajnijih predstavnika "Pariske škole". Najviše je slikao ženske aktove i portrete, a u mladosti se bavio i skulpturom u kojoj se osjećao utjecaj crnačke plastike.

Goran Milić . Tportal.hr Goran Milić . Tportal.hr