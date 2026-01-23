BH novinari: Kablovski operateri ne smiju koristiti monopolsku poziciju za ucjene i diskriminaciju

U saopćenju koje su uputili, BH novinari naglašavaju da objektivni, transparentni i nediskriminatorni odnosi između kablovskih/telekom operatera i medijskih kuća predstavljaju temelj kvalitetnog funkcioniranja medijskog tržišta utemeljenog na poštenim i fer principima, uz poštivanje izbora publike i prava građana na pluralizam informacija.

Udruženje BH novinari sa velikom zabrinutošću prati najave kompanije BH Telecom da bi mogla isključiti iz svoje ponude televizijske kanale Hayat (grupa kanala), OBN, OTV Valentino i Izvorna TV od 1. februara 2026. godine ukoliko ne budu razjašnjena pravna pitanja o ekskluzivnim pravima distribucije signala.

- Podsjećamo da su spomenuti TV kanali već godinama sastavni dio ponude BH Telecom platformi i dostupni su značajnom broju gledalaca širom Bosne i Hercegovine. Nijedan operator ne smije, bilo direktno ili posredno, koristiti svoju tržišnu poziciju kako bi ucjenjivao, favorizirao ili diskriminirao medije na osnovu njihovih uređivačkih pristupa ili drugih van-novinarskih kriterija - navode u saopćenju.

Nedopustiva diskriminacija medija

BH novinari posebno ističu kako je nedopustiva diskriminacija medija po političkim, komercijalnim ili sličnim osnovama. Takvi postupci, kako dalje navode, podrivaju povjerenje javnosti u medijski prostor i otežavaju građanima pristup raznovrsnim izvorima informacija koje su od općeg društvenog interesa, te dodatno finansijski destabilizuju medije.

- Ovo nije prvi put da su pojedine TV kuće dovedene u nepovoljan položaj odlukama distributera koje nisu utemeljene na interesima publike, objektivnim kriterijima gledanosti ili transparentnim ugovornim odnosima, te da se ne poštuju pravila Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) o radu kablovskih operatera i distribuciji medijskih programa.

Početkom 2022. godine kablovski operater Telemach je jednostranom odlukom program FTV premjestio na 55. poziciju, da bi je tek 2025. vratio na poziciju 3, dok je N1 TV izbačena sa platforme Moja TV, kojom upravlja BH Telecom, nakon okončanja međusobnog ugovora 31.8.2022. Ovakva praksa dodatno potvrđuje potrebu za jasno definisanim i transparentnim pravilima distribucije medijskih sadržaja, koja se moraju dosljedno provoditi u praksi- dodaju u saopćenju.

Poziv na dijalog

Pozivaju BH Telecom i sve relevantne aktere, prije svih TV kuće i RAK da otvoreno komuniciraju, razjasne pravne nesuglasice i dijalogom dođu do rješenja koje neće biti na štetu medijskog pluralizma i dostupnosti informacija iz različitih izvora svim građanima na cijelom teritoriju BiH.