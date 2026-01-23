Dobrovoljno osiguranje po entitetima različito: U FBiH fiksno 418,88 KM, u RS bez gornjeg limita

Dok osiguranici u manjem bh. entitetu sami biraju koliko će uplatiti za dobrovoljno penzijsko osiguranje, u Federaciji BiH je taj iznos fiksan.

Tako u Republici Srpskoj minimalna mjesečna obaveza, prema informacijama Fonda PIO, iznosi 238,21KM. Međutim, gornja granica doprinosa koju osiguranik može uplatiti nije određena. Praktično, sam osiguranik bira da li će uplaćivati veći iznos od onog koji je propisan kao minimalan.

U Federaciji BiH, prema informacijama iz Federalnog zavoda PIO/MIO, mjesečni iznos doprinosa za dobrovoljno osiguranje u 2026. godini utvrđen je u iznosu od 418,88 KM.

Način izračuna

Iznos dobrovoljnog osiguranja utvrđen je na osnovu osnovice koju čini podatak o prosječnoj plaći, a objavio ga je Federalni zavod za statistiku u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 89/25. Mjesečna uplata je za 60 KM viša u odnosu na prošlu godinu.

- U suštini to znači da se doprinos uplaćuje na prosječnu plaću i, primjerice, za jednu godinu dobrovoljnog osiguranja dobije se jedan bod kod izračuna visine mirovine - kazao je za „Avaz“ Tomislav Kvesić, portparol Federalnog zavoda PIO/MIO.

U oba sistema, na dobrovoljno osiguranje se može osigurati osoba pod uslovima predviđenim zakonom, ako ima prebivalište na području FBiH, odnosno RS ili teritoriji Brčko Distrikta, da ima opću zdravstvenu sposobnost, da je starija od 15 godina, a mlađa od 65 godina, te da je državljanin Bosne i Hercegovine.

Podnošenje zahtjeva

Status osiguranika u dobrovoljnom osiguranju stiče se podnošenjem zahtjeva prema Zavodu, odnosno Fondu, nakon čega nadležne instance uz osiguranje neophodnih uvjeta, donose rješenje.

Ovaj vid osiguranja može prestati na vlastiti zahtjev, a najčešće se na to odlučuju osobe koje su imale prekide u radnom stažu. Uglavnom, to su osobe starije od 50 godina koje se za dobrovoljno osiguranje odlučuju kako bi namirili nedostajući staž i kako bi, zapravo, stekli uvjete za penziju.

Stariji od 50

Za uplaćivanje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja se uglavnom odlučuju osobe starije od 50 godina, kako bi namirile nedostajući staž i kako bi, zapravo, stekle uvjete za penziju.

U FBiH iznos dobrovoljnog osiguranja utvrđen je na osnovu osnovice koju čini podatak o prosječnoj plaći.