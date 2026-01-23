Sarajevo večeras drugi grad u svijetu po zagađenosti zraka

Sarajevo je večeras drugi grad u svijetu po zagađenosti zraka, pokazuju podaci s web stranice IQAir, a kvalitet zraka iznosi 260 i označen je kao “nezdrav”.

Na prvom mjestu je glavni grad Bangladeša, Dhaka, čiji kvalitet zraka iznosi 296.

Na listi su i Delhi, Kolkata, Krakow, Lahore, Kathmandu i Kairo.

Prema podacima IQAir-a, glavni uzroci lošeg kvaliteta zraka u Sarajevu uključuju kućna ložišta, geografski položaj, emisije iz industrije i vozila te temperaturne inverzije.

Vlada Kantona Sarajevo jučer je zbog pogoršanja kvaliteta zraka proglasila epizodu “Upozorenje” za gradsko područje Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Ilijaša i Hadžića.

- Nakon kratkotrajnog poboljšanja, u protekla dva dana zabilježen je ponovni rast koncentracija zagađujućih materija, prije svega lebdećih čestica PM10. Prosječne dnevne koncentracije PM10 na svim automatskim mjernim stanicama u Kantonu Sarajevo bile su iznad praga za epizodu ‘Upozorenje’, a od jutros na pojedinim lokacijama bilježe se vrijednosti preko 200 µg/m³ -saopćeno je.