Zakon o fiskalizaciji dobio zeleno svjetlo nakon dramatičnog preokreta

Na 8. vanrednoj sjednici Doma naroda PFBiH usvojen je Prijedlog zakona o fiskalizaciji transakcija FBiH, nakon pojedinačnog izjašnjavanja zastupnika.

43 zastupnika su glasala za, 16 protiv, dok su 3 bila suzdržana.

Prijedlog zakona nije imao potrebnu većinu nakon elektronskog izjašnjavanja zastupnika. Bilo je 40 glasova ZA, 14 protiv i 6 suzdržanih.Na sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta 20. januara usvojen je ovaj Prijedlog zakona.

Kako je obrazložila ranije Federalna vlada kao predlagač, ovim zakonom uređuju se obaveza izdavanja računa, elektronski sistem za evidentiranje transakcija, sistem nadzora u oblasti fiskalizacije transakcija, kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju na teritoriji Federacije BiH.

Svrha ovog zakona je sprečavanje utaje poreza kao posljedice neformalne ekonomije korištenjem tehnoloških sistema koji omogućavaju sigurno prikupljanje i prijenos informacija u realnom vremenu za svaku transakciju na teritoriji Federacije BiH.

Kako je navela Vlada, proces fiskalizacije prometa, odnosno transakcija u privredi Federacije BiH nije nov pojam budući da je sistem fiskalizacije reguliran Zakonom o fiskalnim sistemima donesenim 2009. godine, čija primjena je počela od 2010/2011. godine. Ipak, imajući u vidu da fiskalizacija u svojoj suštini podrazumijeva korištenje savremenih tehničko-tehnoloških rješenja i njenu integraciju u svakodnevno poslovanje subjekata, postojeći pravni okvir pokazao se nedovoljnim za praćenje brzog razvoja informacionih tehnologija i sveobuhvatne digitalizacije poslovnih procesa u privredi, obrazloženo je.