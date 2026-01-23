Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DOM NARODA PFBIH

Zakon o fiskalizaciji dobio zeleno svjetlo nakon dramatičnog preokreta

Na 8. vanrednoj sjednici Doma naroda PFBiH usvojen je Prijedlog zakona o fiskalizaciji transakcija FBiH

Dom naroda PFBiH. Fena

M. Až.

23.1.2026

Na 8. vanrednoj sjednici Doma naroda PFBiH usvojen je Prijedlog zakona o fiskalizaciji transakcija FBiH, nakon pojedinačnog izjašnjavanja zastupnika.

43 zastupnika su glasala za, 16 protiv, dok su 3 bila suzdržana.

Prijedlog zakona nije imao potrebnu većinu nakon elektronskog izjašnjavanja zastupnika. Bilo je 40 glasova ZA, 14 protiv i 6 suzdržanih.Na sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta 20. januara usvojen je ovaj Prijedlog zakona.

Kako je obrazložila ranije Federalna vlada kao predlagač, ovim zakonom uređuju se obaveza izdavanja računa, elektronski sistem za evidentiranje transakcija, sistem nadzora u oblasti fiskalizacije transakcija, kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju na teritoriji Federacije BiH.

Svrha ovog zakona je sprečavanje utaje poreza kao posljedice neformalne ekonomije korištenjem tehnoloških sistema koji omogućavaju sigurno prikupljanje i prijenos informacija u realnom vremenu za svaku transakciju na teritoriji Federacije BiH.

Kako je navela Vlada, proces fiskalizacije prometa, odnosno transakcija u privredi Federacije BiH nije nov pojam budući da je sistem fiskalizacije reguliran Zakonom o fiskalnim sistemima donesenim 2009. godine, čija primjena je počela od 2010/2011. godine. Ipak, imajući u vidu da fiskalizacija u svojoj suštini podrazumijeva korištenje savremenih tehničko-tehnoloških rješenja i njenu integraciju u svakodnevno poslovanje subjekata, postojeći pravni okvir pokazao se nedovoljnim za praćenje brzog razvoja informacionih tehnologija i sveobuhvatne digitalizacije poslovnih procesa u privredi, obrazloženo je.

# DOM NARODA PFBIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.