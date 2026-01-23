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Ćudić o zagađenju zraka u KS: Naplaćivat ćemo ulazak vozilima u centar grada

Morat ćemo povlačiti poteze koji neće biti popularni, poput naplate posebnih tarifa za ulazak vozila u centar grada, rekla je

Sabina Ćudić. Avaz

M. Až.

23.1.2026

Sarajevo je večeras, prema podacima relevantnih globalnih platformi za praćenje kvaliteta zraka, drugi najzagađeniji grad na svijetu.

Ispred glavnog grada Bosne i Hercegovine, po nivou zagađenja, nalazi se jedino Daka, glavni grad Bangladeša.

O alarmantnom stanju kvaliteta zraka u Sarajevu večeras je, između ostalog, govorila i predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić u programu N1 televizije, uputivši apel građanima da ne izlaze vani ukoliko to nije nužno.

Kako je navela, zrak u Sarajevu je večeras okarakterisan kao opasan, ali vlasti u Kantonu Sarajevo, prema njenim riječima, intenzivno rade na rješavanju uzroka problema, iako će rezultati biti vidljivi tek dugoročno.

- Čist zrak ne prestaje na granici kantona. Problem su saobraćaj i individualna ložišta. Ulažemo ogromna sredstva u javni prijevoz, željeznice i utopljavanje objekata. Rezultate ovog intenzivnog rada vidjet ćemo za tri do pet godina. Istovremeno, moramo povlačiti i nepopularne mjere, poput zatvaranja dijelova grada za saobraćaj - kazala je Ćudić.

Ona je potvrdila da su pripremljene realizacije kreditnih zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za ekološke projekte, ne samo u Sarajevu, već i u Tuzli i Zenici, naglašavajući da je sistemska saradnja svih nivoa vlasti ključna za rješavanje ovog problema.

Na pitanje zašto se vlast u Kantonu Sarajevo i dalje ne uspijeva izboriti sa zagađenjem, Ćudić je istakla da je situacija postala neizdrživa jer se decenijama nije radilo na stvaranju ozbiljne alternative individualnom saobraćaju.

- Danas djeca iz Hadžića, Ilidže i Tarčina idu vozom u školu, dok su ranije to bila tri različita kombija. To je rezultat našeg insistiranja na budžetu za željeznice. Međutim, broj individualnih vozila u Sarajevu stalno raste i svake godine imamo više registrovanih automobila nego stanovnika. Morat ćemo povlačiti poteze koji neće biti popularni, poput naplate posebnih tarifa za ulazak vozila u centar grada, po uzoru na evropske metropole - navela je Ćudić.

# ZAGAĐENJE ZRAKA
# SABINA ĆUDIĆ
# KANTON SARAJEVO
# SARAJEVO
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