Ćudić o zagađenju zraka u KS: Naplaćivat ćemo ulazak vozilima u centar grada

Sarajevo je večeras, prema podacima relevantnih globalnih platformi za praćenje kvaliteta zraka, drugi najzagađeniji grad na svijetu.

Ispred glavnog grada Bosne i Hercegovine, po nivou zagađenja, nalazi se jedino Daka, glavni grad Bangladeša.

O alarmantnom stanju kvaliteta zraka u Sarajevu večeras je, između ostalog, govorila i predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić u programu N1 televizije, uputivši apel građanima da ne izlaze vani ukoliko to nije nužno.

Kako je navela, zrak u Sarajevu je večeras okarakterisan kao opasan, ali vlasti u Kantonu Sarajevo, prema njenim riječima, intenzivno rade na rješavanju uzroka problema, iako će rezultati biti vidljivi tek dugoročno.

- Čist zrak ne prestaje na granici kantona. Problem su saobraćaj i individualna ložišta. Ulažemo ogromna sredstva u javni prijevoz, željeznice i utopljavanje objekata. Rezultate ovog intenzivnog rada vidjet ćemo za tri do pet godina. Istovremeno, moramo povlačiti i nepopularne mjere, poput zatvaranja dijelova grada za saobraćaj - kazala je Ćudić.

Ona je potvrdila da su pripremljene realizacije kreditnih zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za ekološke projekte, ne samo u Sarajevu, već i u Tuzli i Zenici, naglašavajući da je sistemska saradnja svih nivoa vlasti ključna za rješavanje ovog problema.

Na pitanje zašto se vlast u Kantonu Sarajevo i dalje ne uspijeva izboriti sa zagađenjem, Ćudić je istakla da je situacija postala neizdrživa jer se decenijama nije radilo na stvaranju ozbiljne alternative individualnom saobraćaju.

- Danas djeca iz Hadžića, Ilidže i Tarčina idu vozom u školu, dok su ranije to bila tri različita kombija. To je rezultat našeg insistiranja na budžetu za željeznice. Međutim, broj individualnih vozila u Sarajevu stalno raste i svake godine imamo više registrovanih automobila nego stanovnika. Morat ćemo povlačiti poteze koji neće biti popularni, poput naplate posebnih tarifa za ulazak vozila u centar grada, po uzoru na evropske metropole - navela je Ćudić.