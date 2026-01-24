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BIHAMK

Na putevima u BiH saobraća se po mokrom kolovozu, magla smanjuje vidljivost

Na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila

Magla smanjuje vidljivost. Fena

A. O.

24.1.2026

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu.

Zbog učestalih odrona izdvajamo puteve: Turbe-Karanovac, Jajce-Banja Luka, Banovići-Ribnica, Bugojno-Kupres, Rogatica-Ustiprača, Kladanj-Vlasenica i Sarajevo-Foča, kao i prevoje Rostovo (Bugojno-Novi Travnik) i Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje).

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na širem području: Mostara, Čapljine, Sarajeva, Kaknja, Zenice, Glamoča, Banovića, Kalesije, Potpeća, Kiseljaka, Bugojna, Viteza, Prijedora, Foče, u višim predjelima: Makljen, Mlinište i Kupres ali i po kotlinama i uz riječne tokove. Zbog jakog vjetra upozoravamo na mogućnost oborenih stabala na kolovozu u zapadnoj Bosni.

Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise, poručuju jutros iz BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

# STANJE NA PUTEVIMA
# CESTE
# BIHAMK
# BIH
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