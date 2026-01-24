Bećirović zahtijeva hitnu sjednicu Predsjedništva o stanju u BHRT-u

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je zahtjev za zakazivanjem vanredne sjednice Predsjedništva BiH s jednom tačkom dnevnog reda - Razmatranje kritičnog finansijskog stanja u Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine (BHRT).

- Situacija u BHRT-u je, prema najnovijim izvještajima, vrlo kritična, te predstavlja prijetnju opstanku javnog servisa na državnom nivou i zahtijeva hitan angažman svih nadležnih institucija Bosne i Hercegovine - naglasio je Bećirović te dodao da su finansijski problemi BHRT-a posljedica višegodišnjih opstrukcija i neprovođenja Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, kao i drugih povezanih zakona i propisa, piše BHRT.

Bećirović smatra da Predsjedništvo BiH treba hitno razmotriti ovo pitanje i donijeti odgovarajuće zaključke, a predlaže da na sjednicu budu pozvani v.d. generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović i ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.