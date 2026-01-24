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ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Bećirović zahtijeva hitnu sjednicu Predsjedništva o stanju u BHRT-u

Situacija u BHRT-u je, prema najnovijim izvještajima, vrlo kritična, naglasio je Bećirović

Denis Bećirović. BHRT

A. O.

24.1.2026

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je zahtjev za zakazivanjem vanredne sjednice Predsjedništva BiH s jednom tačkom dnevnog reda - Razmatranje kritičnog finansijskog stanja u Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine (BHRT).

- Situacija u BHRT-u je, prema najnovijim izvještajima, vrlo kritična, te predstavlja prijetnju opstanku javnog servisa na državnom nivou i zahtijeva hitan angažman svih nadležnih institucija Bosne i Hercegovine - naglasio je Bećirović te dodao da su finansijski problemi BHRT-a posljedica višegodišnjih opstrukcija i neprovođenja Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, kao i drugih povezanih zakona i propisa, piše BHRT.

Bećirović smatra da Predsjedništvo BiH treba hitno razmotriti ovo pitanje i donijeti odgovarajuće zaključke, a predlaže da na sjednicu budu pozvani v.d. generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović i ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.

Član Predsjedništva podsjeća da je, na osnovu Ustava BiH, Parlamentarna skupština BiH donijela Zakon o radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, kojim se uređuje Javni radiotelevizijski sistem u BiH, te odnosi tri javna RTV servisa i zajedničkog pravnog subjekta unutar tog sistema, kao i njihova djelatnost i organizacija.

Sistem javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini sačinjavaju Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT), Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine (RTVFBiH) i Radiotelevizija Republike Srpske (RTRS), kao javni servisi, te Korporacija javnih RTV servisa, dok zakoni o BHRT, RTRS i RTVFBiH moraju biti usklađeni s odredbama ovog zakona.

# BHRT
# DENIS BEĆIROVIĆ
# BIH
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