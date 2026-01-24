Pacijenti klinike koja je zatvorena preko noći izlaze na ulicu

Pacijenti Klinike za vantjelesnu oplodnju „Northwestern Medical Center“ u Sarajevu, koja je preko noći i bez ikakvog objašnjenja zatvorila svoja vrata za pacijente, organizuju proteste u utorak, 27. januara.

Oni će se okupiti u 12 sati pred Federalnim ministarstvom zdravstva, gdje će pročitati svoje zahtjeve, a zatim će šetati do Federalne uprave za inspekcijske poslove. Za njih je, između ostalog, sporno to da se genetski materijal prenese u Zenicu.

Javni interes

U ranijem izjašnjenju inspektorata navodi se da je rješenje o prenosu materijala u KB Zenica doneseno s ciljem poduzimanja jedino mogućih radnji kako bi se spasio biološki materijal i embriji pohranjeni u PZU „Northwestern Medical Center“, a što je nedvojbeno u javnom interesu.