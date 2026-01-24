Pacijenti klinike koja je zatvorena preko noći izlaze na ulicu

Pacijenti Klinike za vantjelesnu oplodnju „Northwestern Medical Center“ u Sarajevu, koja je preko noći i bez ikakvog objašnjenja zatvorila svoja vrata za pacijente, organizuju proteste u utorak, 27. januara.
Oni će se okupiti u 12 sati pred Federalnim ministarstvom zdravstva, gdje će pročitati svoje zahtjeve, a zatim će šetati do Federalne uprave za inspekcijske poslove. Za njih je, između ostalog, sporno to da se genetski materijal prenese u Zenicu.
Javni interes
U ranijem izjašnjenju inspektorata navodi se da je rješenje o prenosu materijala u KB Zenica doneseno s ciljem poduzimanja jedino mogućih radnji kako bi se spasio biološki materijal i embriji pohranjeni u PZU „Northwestern Medical Center“, a što je nedvojbeno u javnom interesu.
- Mi zaista ne vidimo tu neki javni interes. Od kojeg javnog interesa? Jer niko nije ugrožen od našeg materijala, tako da nema osnove da se zbog nekog javnog interesa to radi. Očito da tu nešto ima, pa vidjet ćemo šta je posrijedi – kazala je za „Avaz“ Arnesa Zenunović, jedna od pacijentica.
Stalni nadzor
Podsjetili su Federalno ministarstvo zdravstva, Federalni inspektorat i Kantonalnu bolnicu Zenica da svako raspolaganje biološkim materijalom bez saglasnosti osoba od kojih on potječe predstavlja kršenje zakona i nije ni u privatnom ni u javnom interesu.
- Ono što insistiramo, ako već se dogodi da oni ne prihvate zahtjeve da materijal bude popisan u Sarajevu. Ako ipak materijal bude išao za Zencu, zahtijevat ćemo svakako prilikom protesta da neko od predstavnika bude prisutan u svakom smislu, znači u kojem god trenutku bude pregledan materijal ili neko drugi bude rukovodio vezano za materijal, zahtijevat ćemo da neko od naših predstavnika bude prisutan uvijek tu – kazala je Zenunović za „Avaz“.
Upozorenje nadležnim
Grupa pacijenata čiji je biološki materijal pohranjen u bivšoj Privatnoj zdravstvenoj ustanovi „Northwestern Medical Center“ upozorila je nadležne institucije da je svaki prenos njihovog biološkog materijala bez izričite saglasnosti vlasnika nezakonit i protivpravan.