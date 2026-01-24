Marko Đuzel za "Avaz": U Mostarsku zračnu luku stižu dvije protupožarne letjelice

Nakon prošlogodišnje burne požarne sezone u Hercegovini, gdje je samo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona do septembra zabilježeno više od 1.230 požara, pripreme za predstojeću su uveliko otpočele.

Kao značajan protupožarni resurs pokazao se air-traktor, iznajmljen od istoimene osječke kompanije u susjednoj Hrvatskoj.

Budući da se evaluacija tog prošlogodišnjeg pilot-projekta pokazala vrlo uspješnom, cijela priča je podignuta na veću razinu s obzirom na to da će na Aerodromu Mostar ovog ljeta biti stacionirane dvije protupožarne letjelice, odnosno dva air-traktora.

Zračna podrška i ove godine dolazi iz iste kompanije u susjednoj Hrvatskoj, ali i iz Španije, čiji je privatni konzorcij odabran za projekt iznajmljivanja drugog air-traktora.

To je posebno važno u kontekstu činjenice da BiH i Federacija BiH nemaju vlastitu eskadrilu za gašenje požara.

Da je ugovor za iznajmljivanje drugog air-traktora potpisan, potvrdio je za „Dnevni avaz“ direktor Aerodroma Mostar Marko Đuzel.

- U principu je sve završeno, istina, ostalo je još nekih tehničkih detalja, ali definitivno je to da 1. juna dolazi jedan air-traktor, a 15 dana kasnije drugi. Jedna letjelica je kapaciteta dvije tone, a druga tri i značajno snažnija, tako da ćemo, praktično, dobiti kapacitet jednog kanadera - otkrio nam je Đuzel.

Nastavak projekta, ali i povećanje kapaciteta za gašenje požara iz zraka, odnosno iznajmljivanje druge letjelice bio je zaključak svih aktera u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Livanjskom kantonu, a značajnu podršku pružila je i Federalna vlada.

- I drugi kantoni žele da se uključe, kao, naprimjer, Srednobosanski, a pregovaramo i sa Zeničko-dobojskim kantonom. Činjenica je da smo mi iznijeli pilot-projekt, ali od svih učesnika ili korisnika smo imali svojevrsni pritisak da se ova priča nastavi i do sada nismo dobili nikakvu negativnu informaciju - rekao nam je Đuzel.

Iznajmljivanje air-traktora iz Osijeka s posadom i mehaničarima koštalo je nešto više od milion maraka, dok će se s povećanjem zračnih kapaciteta finansijska konstrukcija kretati u iznosu od gotovo 2,5 miliona KM.