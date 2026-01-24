Blanuša stao uz mljekare: Ugroženo je 3.300 proizvođača, a njih oko 2.000 svaki dan prospe do 25 posto količina mlijeka

Lider SDS-a Branko Blanuša oglasio se povodom najavljenog protesta mljekara zbog problema s kojima se suočavaju, poručivši da država koja ne vodi računa o poljoprivrednicima i ne štiti domaću proizvodnju, nema dobru perspektivu
- Vlast je tu da posebno služi onima koji nas hrane, i ne smije se ignorantski i podcjenjivački odnositi prema njihovim zahtjevima. Jedino što je pojeftinilo u posljednjih 15 godina jeste otkupna cijena mlijeka koja je spala sa 1,05 KM na 0,95 KM, dok su istovremeno rasle cijene repromaterijala - izjavio je Blanuša, navodi se u saopćenju.
Najmanje premije za mlijeko u regionu su u Republici Srpskoj, ali i podsticaji po grlu.
- Na sve to, naši mljekari su suočeni sa smanjenim količinama otkupa i primorani su da zatvaraju farme, dok mljekare uvoze šlepere mlijeka. Ugroženo je 3.300 proizvođača mlijeka, a njih oko 2.000 svaki dan prospe 10 do 25 posto količina mlijeka jer je smanjen otkup. Ugroženo je 3.300 porodica jer neko treba da zaradi od uvozničkih lobija - konstatovao je Blanuša i izrazio punu podršku svim zahtjevima mljekara.
- Vlada i resorno Ministarstvo moraju biti servis poljoprivrednih proizvođača, a ne njihov teg. Umjesto što se novac rasipa na 'prijateljske tendere', samo mali dio treba usmjeriti za veće premije i otvaranje nove mljekare većih kapaciteta. Nedopustivo je da uništavaju mljekarstvo, umjesto da ga razvijaju. Posebno je nedopustiv arogantan odnos vlasti prema onima koji daju ogroman doprinos domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji od koje se puni budžet i od koje živi mnogo porodica - istakao je Blanuša i pitao:
- Kako je moguće da pogon za sušenje mlijeka bude prodat iz Republike Srpske u Federaciju, i to za mizerne pare, i da oni sada vladaju tržištem mlijeka i mliječnih proizvoda, a usta su puna ljubavi prema Republici Srpskoj i patriotizma!? Kada unište seljaka, ko će nas hraniti? Zar pored našeg najboljeg i najzdravijeg mlijeka i mliječnih proizvoda, treba da uzimamo ona iz EU? Zar pored najkvalitetnijeg i najzdravijeg povrća iz Semberije i Lijevče polja, treba na pijacama da kupujemo ono puno hemije i uvezeno ko zna odakle? Zar pored našeg mesa, treba da kupujemo ono iz uvoza, krajnje sumnjivog kvaliteta? Kada uništimo našeg poljoprivrednika, uništili smo i zdravlje ljudi, jer zdrava hrana jeste budućnost i treba da bude najviša briga vlasti''.
Predsjednik SDS-a Branko Blanuša izjavio je da će SDS uvijek biti uz najvrednije ljude, a to su naši poljoprivrednici, da će dati punu podršku svakom njihovom zahtjevu i boriti se sa njima rame uz rame.