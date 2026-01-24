Blanuša stao uz mljekare: Ugroženo je 3.300 proizvođača, a njih oko 2.000 svaki dan prospe do 25 posto količina mlijeka

Lider SDS-a Branko Blanuša oglasio se povodom najavljenog protesta mljekara zbog problema s kojima se suočavaju, poručivši da država koja ne vodi računa o poljoprivrednicima i ne štiti domaću proizvodnju, nema dobru perspektivu

- Vlast je tu da posebno služi onima koji nas hrane, i ne smije se ignorantski i podcjenjivački odnositi prema njihovim zahtjevima. Jedino što je pojeftinilo u posljednjih 15 godina jeste otkupna cijena mlijeka koja je spala sa 1,05 KM na 0,95 KM, dok su istovremeno rasle cijene repromaterijala - izjavio je Blanuša, navodi se u saopćenju.

Najmanje premije za mlijeko u regionu su u Republici Srpskoj, ali i podsticaji po grlu.

- Na sve to, naši mljekari su suočeni sa smanjenim količinama otkupa i primorani su da zatvaraju farme, dok mljekare uvoze šlepere mlijeka. Ugroženo je 3.300 proizvođača mlijeka, a njih oko 2.000 svaki dan prospe 10 do 25 posto količina mlijeka jer je smanjen otkup. Ugroženo je 3.300 porodica jer neko treba da zaradi od uvozničkih lobija - konstatovao je Blanuša i izrazio punu podršku svim zahtjevima mljekara.