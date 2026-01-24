SDS razmatra mogućnost da bojkotuje ponovljene izbore za predsjednika RS

Srpska demokratska stranka razmatra mogućnost da bojkotuje izlazak na ponovljene izbore za predsjednika Republike Srpske koji treba da budu održani 8. februara na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica u RS.

Ovo je danas saopšteno na konferenciji za novinare SDS-a na kojoj su predstavnici stranke rekli da je razlog za razmatranje takve odluke Pravilnik Centralne izbore komisije za ponovljene izbore „kojim se proširuje mogućnost izborne krađe“.

Želimir Nešković, potpredsjednik SDS, izjavio je da će konačna odluka ove stranke biti donesena nakon odgovora CIK-a po dopisima i žalbama ove stranke.

- Suština je da Pravilnik CIK, koji je donesen 8. januara, daje volju predsjednicima gradskih izbornih komisija da popunjavaju biračke odbore i bez članova SDS-a. Dakle, može se desiti da SDS na velikom broju biračkih mjesta ostane bez svojih članova. Time se stvara još veći prostor za izbornu krađu i prekrajanje izborne volje građana - rekao je Nešković.

Osim toga, kako je rekao, CIK ne dozvoljava akreditovanje novih posmatrača, a što je za SDS također problematično.

Nešković je upozorio da bi cilj CIK BiH trebao da bude da ponovljeni izbori budu održani na regularan i fer način, te da bi trebalo da ponovo vrate da se na biračkim mjestima izgovara na glas ime birača.

- Tako je i bilo, ali je CIK BiH to prije dvije godine promijenio. Mislimo da je upravo ta promjena dovela do glasanja u tuđe ime. Tražimo da se to promjeni - naveo je Nešković.

Član Glavnog odbora SDS i narodni poslanik Nedeljko Glamočak tvrdi da CIK BiH „ne poštuje Izborni zakon BiH, jer onemogućava SDS da ima svoje članove na biračkim odborima na ponovljenim izborima“.

- To su uradili Pravilnikom, a nijedan pravilnik ne može da bude Izbornog zakona koji kaže da stranke koje učestvuju na izborima moraju da imaju svog člana u biračkom odboru - naveo je Glamočak.

Komentarišući odluku Ustavnog suda BiH o neustavnosti prethodne Vlade RS na čelu sa Savom Minićem, Glamočak je podsjetio da je SDS upozoravao na institucionalnu krizu kada je nakon presude Miloradu Dodiku predložen mandatar za sastav Vlade RS.

- Mi smo sada ušli u spiralu problema. Evo, najavljuje se pokretanje ustavnosti nove Vlade RS. U SNSD-u očigledno misle „poslije mene potop“, jer drugog objašnjenja nema za ovo što rade - dodao je Glamočak.