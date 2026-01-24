Voditelj projekta Sead Sefić o povećanju sredstava za Fond solidarnosti: Djelimično smo zadovoljni

Nakon Zastupničkog, budžet FBiH usvojio je i Dom naroda Parlamenta FBiH, a podršku je dobio i amandman zastupnika Admira Čavalića kojim su sredstva za Fond solidarnosti za liječenje teško oboljelih pacijenata s predloženih 80 uvećana na 100 miliona KM.

Pacijenti i udruženja, okupljeni u projektu “Glasaj za život”, djelimično su zadovoljni, kaže Sead Sefić predsjednik Udruženja oboljelih od raka prostate u FBiH i voditelj projekta “Glasaj za život”.

- To je rezultat našeg pritiska i upoznavanja javnosti s problemima liječenja najtežih bolesnika, nisu to samo onkološki pacijenti, već i ostali pacijenti s teškim i rijetkim oboljenjima. Djelimično smo zadovoljni, jer je Vlada FBiH bila dužna iz budžeta izdvojiti veća sredstva. Po zakonu, 10,2 posto, vezano za prikupljanje sredstava po osnovu doprinosa i to je negdje oko 250 miliona. Ona se zaštitila lex specialis jednim zakonom, tako da nije odgovorna i jednostavno ne ispunjava zakonske obaveze. Ako nema dovoljno sredstava, a moguće je da ih nema za sve socijalne programe, treba iznaći nove načine. Mi smo predlagali nove modele finansiranja, gdje bi zdravstveni sistem bio u potpunosti pokriven – dodaje Sefić za "Avaz".

S 1.200 pacijenata na listi čekanja, neizvjesno je hoće li planiranih 100 miliona KM biti dovoljno za liječenje teško oboljelih, ali ohrabruju odluke kojima su brigu o pacijentima s prostora ovih kantona preuzeli Sarajevski i BPK Goražde.