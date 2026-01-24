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"GLASAJ ZA ŽIVOT"

Voditelj projekta Sead Sefić o povećanju sredstava za Fond solidarnosti: Djelimično smo zadovoljni

Na papiru može pisati šta hoćete, ali ako ih nema u apoteci Kliničkog centra i ostalih bolnica, to je onda problem, naglašava Sefić

Sead Sefić. Ustupljena fotografija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

24.1.2026

Nakon Zastupničkog, budžet FBiH usvojio je i Dom naroda Parlamenta FBiH, a podršku je dobio i amandman zastupnika Admira Čavalića kojim su sredstva za Fond solidarnosti za liječenje teško oboljelih pacijenata s predloženih 80 uvećana na 100 miliona KM. 

Pacijenti i udruženja, okupljeni u projektu “Glasaj za život”, djelimično su zadovoljni, kaže Sead Sefić predsjednik Udruženja oboljelih od raka prostate u FBiH i voditelj projekta “Glasaj za život”.

- To je rezultat našeg pritiska i upoznavanja javnosti s problemima liječenja najtežih bolesnika, nisu to samo onkološki pacijenti, već i ostali pacijenti s teškim i rijetkim oboljenjima. Djelimično smo zadovoljni, jer je Vlada FBiH bila dužna iz budžeta izdvojiti veća sredstva. Po zakonu, 10,2 posto, vezano za prikupljanje sredstava po osnovu doprinosa i to je negdje oko 250 miliona. Ona se zaštitila lex specialis jednim zakonom, tako da nije odgovorna i jednostavno ne ispunjava zakonske obaveze. Ako nema dovoljno sredstava, a moguće je da ih nema za sve socijalne programe, treba iznaći nove načine. Mi smo predlagali nove modele finansiranja, gdje bi zdravstveni sistem bio u potpunosti pokriven – dodaje Sefić za "Avaz".

S 1.200 pacijenata na listi čekanja, neizvjesno je hoće li planiranih 100 miliona KM biti dovoljno za liječenje teško oboljelih, ali ohrabruju odluke kojima su brigu o pacijentima s prostora ovih kantona preuzeli Sarajevski i BPK Goražde. 

Ova dva kantona Sefić izdvaja kao pozitivne primjere, slične najave stigle su i iz ZDK, dok drugi kantoni viškove iz budžeta svojih Zavoda zdravstvenog osiguranja ne usmjeravaju na ovakav način. Pacijenti su ohrabreni i činjenicom da je Ministarstvo zdravstva FBiH, prvi put nakon 2019. godine, sačinilo revidiranu listu lijekova.

- S ovim budžetom koji je povećan na 100 miliona, to je pozitivan signal da mi više ne bismo trebali biti crna rupa u Evropi, da se liječimo zastarjelim lijekovima koji su prevaziđeni, jer postoje novi lijekovi i nove mogućnosti liječenja koji daju dobre rezultate. Mi ih nismo imali i sada bi trebali biti dostupni, ali sad idemo u drugu zamku. Zavod zdravstvenog osiguranja tenderski mora ugovoriti i takve lijekove. Sad slijedi borba da, bez obzira što su se nalaze na listi, inovativni lijekovi budu ugovoreni i dostupni. Na papiru može pisati šta hoćete, ali ako ih nema u apoteci Kliničkog centra i ostalih bolnica, to je onda problem – naglašava Sefić za "Avaz". 

# SEAD SEFIĆ
# FOND SOLIDARNOSTI
# LIJEČENJE OBOLJELIH
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