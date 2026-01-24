Nakon što ih je pustila tužiteljica iz Istočnog Sarajeva: Po naredbi Tužilaštva KS ponovo uhapšeni Cezarovi saradnici koji su planirali napad autobombom

Po nalogu postupajuće tužiteljice Tužilaštva Kantona Sarajevo, istražitelji FUP-a lišili su slobode Seluedina Durakovića, Alena Fazlagića i Elvira Javorovca. Sumnjiče se za pripremanje krivičnog djela, dok se Duraković sumnjiči i za posjed opojne droge, saopštili su iz Tužilaštva KS.

Predati su u nadležnost Tužilaštva KS, a nakon što ih ispita postupajuća tužiteljica odlučit će o daljim mjerama.

U pitanju su saradnici Dine Muzaferovića zvanog Cezar koji su planirali auto-bombom izvršiti ubistvo u Sarajevu. Grupom iz zatvora u Sloveniji rukovodi direktno Cezar.

Njih je prethodno postupajuća tužiteljica iz Istočnog Sarajeva oslobodila, ne zatraživši pritvor niti bilo kakve druge mjere zabrane, a nakon što su ih priveli policijski službenici MUP-a Republike Srpske.

Policajci MUP-a RS-a su ih presreli na području Milića, nakon što su dobili informaciju da su nepoznate osobe na području Zvornika preuzele eksplozivnu napravu. Prilikom pretresa vozila pronađena je improvizirana bomba za daljinsko aktiviranje sa oko 900 grama eksploziva.

Svi privedeni su bh. državljani i nastanjeni su na području Sarajeva.

Svi uhapšeni godinama su poznati policijskim agencijama. Inače, Alan Fazlagić hapšen je u februaru prošle godine kada su policijske agencije u BiH postupile po zamolnici slovenačkog pravosuđa. Akcija je provedena u okviru istrage ubistva Satka Kekića u Ljubljani. Zbog tog ubistva kasnije je podignuta optužnica protiv Dine Muzaferovića zvanog Cezar.