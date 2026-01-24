Pokrenut apel za djevojčicu Iman Bašić: Za nastavak liječenja hitno je potrebno prikupiti 21.000 eura

Iman Bašić rođena je 26.04.2013. godine u Sarajevu, gdje i danas živi. Učenica je 5. razreda JU „Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece – Mjedenica“ u Sarajevu.

Od najranijeg djetinjstva Iman se suočava s teškim zdravstvenim izazovima. Dijagnosticiran joj je Phelan-McDermide sindrom, uz epilepsiju, poremećaj iz spektra autizma, nerazvijen govor te izražene poteškoće u razvoju.

Dodatnu težinu njenom zdravstvenom stanju daje činjenica da ima brata oboljelog od Duchenne mišićne distrofije, a Iman je nosilac ovog teškog genetskog oboljenja.

U maju 2025. godine, Iman je prošla tri ciklusa liječenja matičnim ćelijama u Parks Clinic u Novom Sadu, koji su donijeli vidljive i ohrabrujuće rezultate.

Na preporuku ljekara i profesora sa klinike, potrebno je nastaviti liječenje sa još tri ciklusa terapije.

Za nastavak liječenja hitno je potrebno prikupiti 21.000 €.

Pozivom na broj 17172 donirate 3 KM ( BH Telecom i Emtel ).i pomažete Iman da dobije novu šansu za napredak i kvalitetniji život.

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