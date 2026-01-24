Šta su najveće prepreke investicijama: Zarobljeni kapital dijaspore

Dok države vođene znanjem i posvećene razvoju u značajnoj mjeri podstiču investicije svojih građana iz inostranstva, projekti privlačenja investicija iz dijaspore u BiH su fragmentirani, kratkoročni i nedovoljni, a prepreke takvim ulaganjima brojne.
Norveška i Australija
Većina ekonomskih analitičara smatra da bi socijalni mir teško bio sačuvan bez milijardi maraka, koje bh. dijaspora godišnje šalje u domovinu, ali investicije u ekonomiju još su rijetke. O pozitivnim primjerima i preprekama za ulaganja u ekonomiju BiH za “Avaz” govore uspješni Bosanci iz Austrije, Norveške i Australije.
Predsjednik Vijeća bosanske zajednice u Novom Južnom Velsu u Australiji Safet Alispahić naglašava da je ekonomski potencijal dijaspore ogroman, te da bi se njene investicije mogle privući donošenjem potrebnih zakona, po uzoru na Sjevernu Irsku i Indiju.
- U dijaspori danas živi više stanovnika nego u BiH. Na osnovu naših istraživanja i komunikacije s ljudima iz Australije i drugih zemalja, realno bi bilo očekivati najmanje 100.000 ljudi spremnih da ulože u BiH. Međutim, mi nemamo zakone, a ovi što su usvojeni od rata do danas su naopaki. To je za izbjeglice, to je za sadaku, to narod neće – kaže Alispahić.
Ističe da ozbiljnijih investicija iz dijaspore neće biti bez zakona o dijaspori na državnom nivou.
Potroše milijarde
- Planiramo uputiti dopis svim strankama, da potpišu izjavu da neće praviti nijednu koaliciju na državnom nivou bez Ministarstva dijaspore, bez obzira ko pobijedi u oktobru. Dijaspori to ne treba, već državi BiH. Dijaspora u BiH godišnje pošalje i potroši 5-6 milijardi KM, u posljednjih 25 godina minimalno 100 milijardi i zamislite da je to sistematski kanalisano da pokrenemo proizvodnju, jer sve što se jede u BiH se uvozi.
Međutim, ljudi neće da ulažu naslijepo. Sigurnosna situacija u BiH je veoma loša, birokratija glomazna, korupcija, kriminal … to su najveći problemi. Kad bi država imala sluha, napravila bi program šta joj je najpotrebnije i finansijski podstakla investicije – objasnio je Alispahić.
Iz Austrije se vratilo 40 porodica
Bh. zajednica u Austriji čvrsto je vezana za domovinu. Naši poduzetnici su spremni za jačanje veza, zajedničke projekte i otvaranje novih perspektiva na oba tržišta. Jedan broj poduzetnika se već vratio i mnogi danas posluju u obje zemlje, često vođeni željom da pomognu domovini i doprinesu boljem poslovnom ambijentu.
- U septembru prošle godine iz Austrije se u BiH vratilo 40 porodica. To pokazuje snažnu emotivnu i društvenu vezu s BiH. Ne treba to automatski vezivati za otvaranje biznisa, ali je dobra osnova za buduće projekte – kaže Hurem Avdić, vlasnik agencije “ViennaLink” iz Beča, koja nastoji povezati bh. dijasporu i poslovnu zajednicu u BiH i Austriji.
Porez na dobit
Najveći problem onih koji žele pokrenuti posao su spora i komplicirana administracija pri osnivanju firmi i dobijanje dozvola.
Predsjednik Norveško-bosanske privredne komore Ahmed Lindov upozorava da ne postoji sistemski, jedinstven pristup, već su projekti podrške investicijama iz dijaspore fragmentirani između općina, entiteta i države.
- Porez na dobit u BiH je 10 posto i daleko je niži od svih zemalja EU, što BiH čini interesantnom za investicije. Na taj način država daje podršku svima koji planiraju ulaganje u BiH. To je jedan od razloga zašto je naša dijaspora osnovala kompaniju NOR/BiH Invest AS, čija prva investicija je u fazi realizacije na području općine Ključ. Za povratak ljudi u BiH ključno je da se promijeni retorika ljudi na vlasti, jer dok god narod sluša fašističke izjave od pojedinaca u državnom vrhu, on će odlaziti iz domovine – ističe Lindov.