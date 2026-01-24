Zakon, buka ili prazni lokali: Zašto sarajevski kafići zatvaraju u 23 sata?

Ograničeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Sarajevu, koji najčešće mogu raditi do 23 sata, tema je koja već godinama izaziva različite reakcije. I dok građani s jedne strane izražavaju želju za bogatijim noćnim životom, ugostitelji upozoravaju da se iza formalnih pravila kriju i druge prepreke, poput ekonomske neisplativosti i birokratskih regulativa koje variraju od općine do općine.
Različita pravila za različite općine
Kako za „Avaz“ objašnjava Kenan Karabacak, vlasnik jednog sarajevskog kafića, zakonska regulativa za rad ugostiteljskih objekata u Sarajevu nije uniformna.
- Tamo gdje su objekti smješteni u stambenim zgradama, često je dozvoljeno raditi i do 24 sata. Međutim, zakoni se mijenjaju po općinama i zavise od rješenja koje dobiju ugostitelji – ističe Karabacak.
On naglašava da, iako noćni klubovi mogu imati radno vrijeme do ranih jutarnjih sati, za njih su potrebne posebne dozvole i dodatni uslovi koji se u pravilu ne mogu primijeniti na klasične kafiće, naročito one smještene u stambenim zgradama.
- Ne možete jednostavno tražiti dozvolu za rad kao noćni klub ako se nalazite u stambenom dijelu grada. To zahtijeva dodatne tehničke uslove i inspekcijski nadzor, poput postavljanja linijera koji ograničavaju zvuk na propisane nivoe – pojašnjava Karabacak.
Problem buke i tehničke regulative
Poseban izazov predstavljaju sportski događaji i njihovi prenosi, naročito utakmice Lige prvaka i Svjetskog prvenstva.
- Uzmimo jednu utakmicu Lige prvaka koja počinje u 21 sat, a ako se produži na penale, ide iza ponoći, što predstavlja problem. Ljudi dolaze u kafiće da gledaju utakmice, da zajedno navijaju, a zvuk komentatora, koji je često pojačan na televizorima stvara problem. Kako će sada biti sa Svjetskim prvenstvom u fudbalu u Americi i Meksiku, utakmice će se često igrati do kasno, ljudi će htjeti ostati i gledati, ali mi nećemo moći raditi – objašnjava Karabacak.
Karabacak dodaje da buka nije problem samo u kasnim večernjim satima, već se može pojaviti i u ranim satima rada objekata. Zato je postojanje regulatornih mjera poput limitatora zvuka ključno za balansiranje interesa stanovnika i ugostitelja.
- Zvuk iz kafića mora biti kontrolisan tako da ne izlazi izvan dozvoljenih decibela, naročito u stambenim područjima – navodi on.
Ekonomska neisplativost kasnog rada
S druge strane, Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i ugostitelja za „Avaz“, upozorava da je razlog zbog kojeg mnogi objekti ne rade do kasno u noć uglavnom ekonomske prirode.
- Postoje objekti koji imaju dozvolu za rad tokom cijele noći, ali jednostavno nemaju dovoljno gostiju da bi se isplatilo da rade duže. Ne zatvaraju ugostitelji svoje objekte da bi otjerali goste, već zbog nedostatka klijenata i radne snage – kaže Hadžić.
- U zimskim mjesecima pješačke zone nisu privlačne, nema parkinga, a vremenski uslovi nisu idealni za izlazak. Sve to doprinosi manjoj posjećenosti i onemogućava kafićima da ostaju otvoreni do kasno – objašnjava Hadžić.
Hadžić naglašava da pravila o radnom vremenu uglavnom zavise od lokalnih općinskih uredbi koje određuju koje vrste objekata i do kada mogu raditi.
- Naprimjer, diskoteke i noćni klubovi, koji imaju specifične licence, mogu raditi do ranih jutarnjih sati, dok klasični kafići uglavnom ne. To nije zbog zabrane, već zbog ekonomske isplativosti i interesovanja klijenata – dodaje on.
Izazovi i mogućnosti za promjene
I Karabacak i Hadžić slažu se da bi određene izmjene u regulativi, kao i bolja koordinacija između ugostitelja, vlasti i lokalnih zajednica, mogle doprinijeti poboljšanju situacije.
- Možda bi fleksibilnije radno vrijeme, naročito tokom ljeta i većih manifestacija, bilo rješenje koje bi zadovoljilo sve strane – smatra Karabacak.
Pojačan inspekcijski nadzor, umjesto kolektivnih zabrana
Hadžić podsjeća i na potrebu za tehničkim rješenjima poput regulacije buke i pojačanog inspekcijskog nadzora, umjesto kolektivnih zabrana. Kako kaže, važno je da svi akteri budu uključeni u donošenje odluka i da se radi na poboljšanju uslova za noćni život, koji je važan za gradsku kulturu i ekonomiju.