Zakon, buka ili prazni lokali: Zašto sarajevski kafići zatvaraju u 23 sata?

Ograničeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Sarajevu, koji najčešće mogu raditi do 23 sata, tema je koja već godinama izaziva različite reakcije. I dok građani s jedne strane izražavaju želju za bogatijim noćnim životom, ugostitelji upozoravaju da se iza formalnih pravila kriju i druge prepreke, poput ekonomske neisplativosti i birokratskih regulativa koje variraju od općine do općine. Različita pravila za različite općine Kako za „Avaz“ objašnjava Kenan Karabacak, vlasnik jednog sarajevskog kafića, zakonska regulativa za rad ugostiteljskih objekata u Sarajevu nije uniformna.

Karabacak: Zvuk iz kafića mora biti kontrolisan tako da ne izlazi izvan dozvoljenih decibela . Facebook Karabacak: Zvuk iz kafića mora biti kontrolisan tako da ne izlazi izvan dozvoljenih decibela . Facebook

- Tamo gdje su objekti smješteni u stambenim zgradama, često je dozvoljeno raditi i do 24 sata. Međutim, zakoni se mijenjaju po općinama i zavise od rješenja koje dobiju ugostitelji – ističe Karabacak. On naglašava da, iako noćni klubovi mogu imati radno vrijeme do ranih jutarnjih sati, za njih su potrebne posebne dozvole i dodatni uslovi koji se u pravilu ne mogu primijeniti na klasične kafiće, naročito one smještene u stambenim zgradama. - Ne možete jednostavno tražiti dozvolu za rad kao noćni klub ako se nalazite u stambenom dijelu grada. To zahtijeva dodatne tehničke uslove i inspekcijski nadzor, poput postavljanja linijera koji ograničavaju zvuk na propisane nivoe – pojašnjava Karabacak. Problem buke i tehničke regulative Poseban izazov predstavljaju sportski događaji i njihovi prenosi, naročito utakmice Lige prvaka i Svjetskog prvenstva. - Uzmimo jednu utakmicu Lige prvaka koja počinje u 21 sat, a ako se produži na penale, ide iza ponoći, što predstavlja problem. Ljudi dolaze u kafiće da gledaju utakmice, da zajedno navijaju, a zvuk komentatora, koji je često pojačan na televizorima stvara problem. Kako će sada biti sa Svjetskim prvenstvom u fudbalu u Americi i Meksiku, utakmice će se često igrati do kasno, ljudi će htjeti ostati i gledati, ali mi nećemo moći raditi – objašnjava Karabacak. Karabacak dodaje da buka nije problem samo u kasnim večernjim satima, već se može pojaviti i u ranim satima rada objekata. Zato je postojanje regulatornih mjera poput limitatora zvuka ključno za balansiranje interesa stanovnika i ugostitelja. - Zvuk iz kafića mora biti kontrolisan tako da ne izlazi izvan dozvoljenih decibela, naročito u stambenim područjima – navodi on. Ekonomska neisplativost kasnog rada S druge strane, Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i ugostitelja za „Avaz“, upozorava da je razlog zbog kojeg mnogi objekti ne rade do kasno u noć uglavnom ekonomske prirode.

Hadžić: Ne zatvaraju ugostitelji svoje objekte da bi otjerali goste, već zbog nedostatka klijenata . Facebook Hadžić: Ne zatvaraju ugostitelji svoje objekte da bi otjerali goste, već zbog nedostatka klijenata . Facebook