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TUŽILAŠTVO KS

Predložen pritvor Cezarovim saradnicima koji su planirali napad autobombom

Pritvor je zatražen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli dovršiti krivično djelo

Tužilaštvo KS. Avaz

M. Až.

24.1.2026

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Alenu Fazlagiću i Elviru Javorovcu. Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli dovršiti krivično djelo, s obzirom na to da se terete za njegovo pripremanje.

Za trećeg osumnjičenog, Seluedina Durakovića, tužilaštvo je predložilo izricanje mjera zabrane, uključujući zabranu međusobnog komuniciranja, zabranu napuštanja Kantona Sarajevo, kao i zabranu posjećivanja jednog ugostiteljskog objekta u Sarajevu.

Riječ je o saradnicima Dine Muzaferovića zvanog Cezar, za kojeg se sumnja da iz zatvora u Sloveniji direktno rukovodi grupom. Prema navodima istrage, osumnjičeni su planirali izvršenje ubistva u Sarajevu pomoću autobombe.

Oni su ranije bili privedeni, ali ih je postupajuća tužiteljica iz Istočnog Sarajeva pustila na slobodu, ne zatraživši pritvor niti izricanje bilo kakvih mjera zabrane, nakon što su ih priveli policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Policijski službenici MUP-a Republike Srpske presreli su osumnjičene na području Milića, nakon što su dobili informaciju da su nepoznate osobe na području Zvornika preuzele eksplozivnu napravu. Prilikom pretresa vozila pronađena je improvizirana bomba za daljinsko aktiviranje, s oko 900 grama eksploziva.

Svi privedeni su državljani Bosne i Hercegovine i nastanjeni su na području Sarajeva.

# TUŽILAŠTVO KS
# ALEN FAZLAGIĆ
# SELUEDIN DURAKOVIĆ
# ELVIR JAVOROVAC
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