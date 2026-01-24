Predložen pritvor Cezarovim saradnicima koji su planirali napad autobombom

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Alenu Fazlagiću i Elviru Javorovcu. Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli dovršiti krivično djelo, s obzirom na to da se terete za njegovo pripremanje.

Za trećeg osumnjičenog, Seluedina Durakovića, tužilaštvo je predložilo izricanje mjera zabrane, uključujući zabranu međusobnog komuniciranja, zabranu napuštanja Kantona Sarajevo, kao i zabranu posjećivanja jednog ugostiteljskog objekta u Sarajevu.

Riječ je o saradnicima Dine Muzaferovića zvanog Cezar, za kojeg se sumnja da iz zatvora u Sloveniji direktno rukovodi grupom. Prema navodima istrage, osumnjičeni su planirali izvršenje ubistva u Sarajevu pomoću autobombe.