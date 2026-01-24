Kako uposlenici preživljavaju čekajući konačno rješenje: Jedino Šmit može spasiti BHRT

Evropska federacija novinara (EFJ) i njihovi partneri uputili su pismo visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt), tražeći hitnu reakciju zbog stanja u BHRT-u. Posjetili smo u petak Sivi dom i uvjerili se da je situacija u javnom servisu BiH u najmanju ruku katastrofalna. Doprinosi radnicima nisu uplaćeni duže od 10 godina, a više od 60 posto uposlenika BHRT-a radi za minimalac. Pritom, isplaćuje im se samo neto plaća, odnosno 1.000 KM. Također, s povećanjem minimalne plaće u FBiH izjednačene su plaće uposlenika bez obzira na stručnu spremu, iskustvo, poziciju i odgovornost posla, jer BHRT nema sredstva da izvrši sistematizaciju i linearno povećanje. Teška neizvjesnost Uprkos svemu, radnici BHRT-a se trude ostati maksimalno profesionalni i posvećeni poslu, prisutni u svakom dijelu BiH i raditi sve velike projekte koji se od njih očekuju. Međutim, u ovakvim uslovima ljudi svakodnevno odlaze jer ne mogu izdržati neizvjesnost.

Tadić: Blokada računa . Avaz Tadić: Blokada računa . Avaz

- Nije lako raditi, dolaziti na posao svaki dan, biti i odgovoran i objektivan znajući da idući mjesec možda nećete dobiti plaću i znajući da možda čak i narednih 10 ili 11 mjeseci nećete dobiti plaću, jer ukoliko dođe do ove blokade računa po tužbi EBU-a, dakle 22 miliona, da bi se taj novac namirio, naš račun će biti blokiran minimalno 10 mjeseci. To znači da neće biti mogućnosti ni za isplatu plaća, ni za maltene proizvodnju programa, ni za šta – kazala je za „Avaz“ direktorica BHRT-a Neda Tadić. Situacija je još strašnija u slučajevima gdje su supružnici uposlenici BHRT-a, pa to domaćinstvo neće dobiti nijednu plaću. U toj situaciji ljudi traže nešto sigurnije i BHRT je već duže vrijeme u situaciji da su redakcije svedene na minimalan broj radnika.

Kurtović-Pašalić, Fočo i Herac: Situacija je katastrofalna . Avaz Kurtović-Pašalić, Fočo i Herac: Situacija je katastrofalna . Avaz

- Ovdje ljudi žive svaki dan razmišljajući šta će sutra biti ili kako da preživite dan za dan. Hiljadu maraka za život je malo, režije su poskupile, sve je poskupilo. Ima ih kojih rade po dva, tri, četiri posla ovdje, a primaju jednu plaću. Nama je hitno potrebna injekcija da naše penzionire ispratimo u penziju kako im dolikuje, da ne budu po sudovima, a mi to ovdje ne možemo učiniti i ništa ne možemo uraditi bez sredstava – za „Avaz“ je kazala Mubera Herac, izvršna sekretarka Sindikata. Novinarku Sanitu Lisak-Jusufbegović, koja ovdje radi skoro 13 godina, pitali smo zašto ostaje u BHRT-u i pored izuzetno loših uslova, na šta je odgovorila da je BHRT njena kuća. - Osjećam obavezu da ono za šta sam se školovala ispunim, a javni servis je bez obzira na sve probleme glas građana – kazala je Lisak-Jusufbegović. Ljudi obolijevaju Međutim, bez obzira na dobru volju, na ljubav prema poslu i želju da budu u službi građana, radnici BHRT-a zbog višegodišnjeg stresa obolijevaju. Mnogi u Sivom domu imaju hronične bolesti i karcinome, jer, kako kažu, rade u izuzetno stresnim uslovima. - Zna se često desiti da nemamo ni vode ni grijanja. Što se tiče same tehnike, mi radimo sa zastarelom opremom, snalazimo se na razne načine, majstori smo improvizacije – kazao nam je Edis Fočo, potpredsjednik Sindikata i uposlenik u sektoru prenosa i emitiranja programa.

Rade sa zastarjelom tehnikom . Avaz Rade sa zastarjelom tehnikom . Avaz

Kako kažu, njima svaka podrška znači, ali oni od podrške, nažalost, nemaju ništa. - Što se nas tiče, sada je samo na potezu OHR. On to može, on ima mandat, ima instrumente i ja mislim da on to mora uraditi. Neka nam ne prosipaju te priče da novca nema, novca ima, samo je pitanje da li se želi pomoći – kazala je za „Avaz“ Merima Kurtović-Pašalić, predsjednica Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u.

Lisak-Jusufbegović: Glas građana . Avaz Lisak-Jusufbegović: Glas građana . Avaz