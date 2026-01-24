Izetbegović: SDA nikada nije gušila medije, ni kada su nas napadali

U Sarajevu je jučer održana sjednica Predsjedništva Stranke demokratske akcije (SDA), na kojoj je razmatrana aktuelna politička i društvena situacija u Bosni i Hercegovini. Nakon završetka sjednice, predsjednik SDA Bakir Izetbegović na konferenciji za medije predstavio je ukupno deset usvojenih zaključaka.

Deveti zaključak

Jedan od zaključaka, tačnije deveti po redu, odnosi se na najavu BH Telecoma o gašenju signala pojedinih televizijskih kuća na platformi Moja TV, među kojima su i Hayat TV i OBN. U tom kontekstu, Predsjedništvo SDA je upozorilo na, kako navode, ozbiljne pritiske vlasti na slobodu medija.

- Osuđujemo pritisak nametnute vasti na slobodne medije i pokušaj da preko BH Telecoma ugase signale Hayata i OBN-a na platformi Moja TV. Nakon što je javni servis FTV i niz drugih medija stavila pod kontrolu, vlast pokušava disciplinirati ili ugasiti ne samo ove televizije, već i sve druge medije koji izvještavaju o njihovim katastrofalnim potezima i aferama - poručili su.

Iz SDA su uputili i poziv domaćim i međunarodnim novinarskim i medijskim organizacijama da reagiraju na, kako su ocijenili, ugrožavanje osnovnih demokratskih principa.

Pozivamo domaća i međunarodna strukovna udruženja da se suprotstave pokušaju gušenja medijskih sloboda. Uvjereni smo da će takvi pokušaji naići na masovan otpor građana.

Izjava predsjednika stranke

Posebnu pažnju izazvala je izjava predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, koji je povukao paralelu s periodom dok je stranka koju vodi imala upravljačku odgovornost u BH Telecomu, naglašavajući drugačiji odnos prema medijima.

- Svi ste svjedoci da SDA kad je imala direktora BH Telecoma trpila kritike različitih televizija i da nikada se nismo odlučili ni na šta slično ovome, dapače, pomagali smo sve domaće emitere. I one koji su nekorektno kritikovali SDA - izjavio je.

Izetbegović je ovom izjavom poručio da se, prema njegovim riječima, sadašnja vlast odlučila na poteze koji predstavljaju opasan presedan i direktan udar na medijski pluralizam u Bosni i Hercegovini, prenosi Hayat.

Podsjećamo, BH Telecom je ranije objavio saopćenje u kojem je najavio gašenje grupe domaćih TV kanala, OTV Valentino, Hayat (grupa kanala), OBN TV i Izvorna TV, na platformi Moja TV, putem koje se televizijski program emituje korisnicima širom Bosne i Hercegovine.