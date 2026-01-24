Narodni front: "Vlast RS žrtvuje nacionalne interese radi sopstvenog komfora"

Narodni front saopćio je da je, uprkos ranijim kritikama rada Vlade Radovana Viškovića zbog lošeg upravljanja izvršnom vlašću, ta vlada u trenutku nastanka pravnog haosa u vezi s institucijom predsjednika Republike imala puni politički, pravni i ustavni legitimitet.

Ovakav stav iznesen je na sjednici Predsjedništva Narodnog fronta, na kojoj su analizirani aktuelna politička situacija u Republici Srpskoj, kao i stanje stranačke infrastrukture na terenu.

- Smjenom Vlade Radovana Viškovića i davanjem mandata Savi Miniću od strane Milorada Dodika, vlast je sama sebi oduzela politički štit i dala alat Ustavnom sudu BiH da reaguje i donosi odluke nepovoljne po Republiku Srpsku. Osim što vlast Republike Srpske duguje javnosti odgovor na pitanje zbog kojih konkretnih razloga je smijenjena Vlada Radovana Viškovića, dužna je odgovoriti i na pitanje zašto u Ustavnom sudu BiH nema srpskih sudija i zašto se njihov glas ne čuje u toj instituciji - navodi se u saopćenju Narodnog fronta.