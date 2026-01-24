Narodni front: "Vlast RS žrtvuje nacionalne interese radi sopstvenog komfora"

Narodni front saopćio je da je, uprkos ranijim kritikama rada Vlade Radovana Viškovića zbog lošeg upravljanja izvršnom vlašću, ta vlada u trenutku nastanka pravnog haosa u vezi s institucijom predsjednika Republike imala puni politički, pravni i ustavni legitimitet.
Ovakav stav iznesen je na sjednici Predsjedništva Narodnog fronta, na kojoj su analizirani aktuelna politička situacija u Republici Srpskoj, kao i stanje stranačke infrastrukture na terenu.
- Smjenom Vlade Radovana Viškovića i davanjem mandata Savi Miniću od strane Milorada Dodika, vlast je sama sebi oduzela politički štit i dala alat Ustavnom sudu BiH da reaguje i donosi odluke nepovoljne po Republiku Srpsku. Osim što vlast Republike Srpske duguje javnosti odgovor na pitanje zbog kojih konkretnih razloga je smijenjena Vlada Radovana Viškovića, dužna je odgovoriti i na pitanje zašto u Ustavnom sudu BiH nema srpskih sudija i zašto se njihov glas ne čuje u toj instituciji - navodi se u saopćenju Narodnog fronta.
Iz ove stranke ističu da je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, održana 18. oktobra prošle godine, pokazala da je vlast spremna da žrtvuje sve, uključujući nacionalne interese i imovinu Republike Srpske, kako bi sebi osigurala politički komfor i nastavak urušavanja Republike Srpske u korist ličnog bogaćenja.
- Narodni front će staviti na raspolaganje sve svoje kapacitete kako bismo, nakon ponavljanja izbora na 136 biračkih mjesta, dobili novog predsjednika Republike Srpske, Branka Blanušu. U potpunosti podržavamo i zahtjeve mljekara koji će uskoro biti primorani zatvarati farme te apelujemo na vlast da ne ignoriše domaće proizvođače mlijeka, već da pronađe konkretna rješenja kako bi im se pomoglo - poručuju iz Narodnog fronta.
Narodni front je na sjednici usvojio odluku o organiziranju skupštine stranke na kojoj će biti usvojen izborni program za period 2026–2030. godine, koji bi trebao predstavljati osnovu ekonomskog i ukupnog razvoja Republike Srpske. Također je usvojen niz odluka i smjernica usmjerenih na jačanje stranke na terenu, kao i plan priprema za opće izbore koji će biti održani u oktobru ove godine.