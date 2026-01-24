Zbog problema finansiranja BHRT-a, Bećirović traži vanredno zasjedanje Predsjedništva BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Predsjedništva BiH, s jednom tačkom dnevnog reda – razmatranjem izuzetno teškog finansijskog stanja Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine. Kako je saopćeno iz Bećirovićevog kabineta, dugogodišnje opstrukcije i neprovođenje Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH dovele su BHRT u stanje koje ozbiljno ugrožava njegov opstanak.

Alarmanta situacija

Bećirović upozorava da je situacija u BHRT-u krajnje alarmantna te da predstavlja prijetnju funkcioniranju javnog servisa na državnom nivou, zbog čega je, kako navodi, nužan hitan angažman svih nadležnih institucija Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga smatra da Predsjedništvo BiH mora bez odlaganja razmotriti ovo pitanje i donijeti konkretne zaključke. Predložio je i da na sjednicu budu pozvani vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović, kao i ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.

- Pokušat ćemo uključiti sve relevantne aktere u rješavanje ovog izuzetno važnog pitanja. Suština problema je u tome što pojedini subjekti ne provode zakone. Imamo Zakon o Javnom RTV sistemu i tri zakona o servisima, a da se poštuju odredbe Zakona o Javnom RTV sistemu, ovih problema ne bi bilo. Tamo je jasno propisano kako se prikuplja RTV taksa i kako se raspoređuje – 25 posto jednom entitetskom servisu, 25 posto drugom i 50 posto državnom servisu. Očigledno je da se to ne provodi - kazao je za BHRT Denis Bećirović.

Dobrodošla inicijativa

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto poručio je da je svaka inicijativa koja može dovesti do rješenja krize u BHRT-u dobrodošla te da u potpunosti podržava Bećirovićev prijedlog.

- Svaka inicijativa koja može rasvijetliti rješenje za stanje u kojem se nalazi BHRT je dobrodošla. Apsolutno podržavam ovu inicijativu i učinit ću sve što je u mojoj moći da se pomogne. Moramo nastaviti tražiti rješenja, bilo da se radi o sredstvima iz rezerve, budžetskim sredstvima ili sredstvima iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije - rekao je Forto.

Javni servis Bosne i Hercegovine već duže vrijeme nalazi se u svojevrsnom procjepu između neprovođenja zakona o raspodjeli RTV takse, nagomilanih dugovanja koja dospijevaju na naplatu i potpunog izostanka političke volje da se problem sistemski riješi. RTRS, uprkos pravosnažnim presudama u korist BHRT-a, i dalje ne izmiruje dug koji je po osnovu prikupljene RTV takse narastao na gotovo 104 miliona konvertibilnih maraka.

- BHRT-u je pomoć potrebna odmah i bez odlaganja. Neophodna je konkretna finansijska podrška kako bismo preživjeli do okončanja sudskih postupaka protiv RTRS-a - naglasio je vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.

Prijedlozi rješenja

Na nužnost izmirenja dugovanja entitetskih emitera prema BHRT-u, kao i na potrebu uspostavljanja održivog sistema naplate RTV takse, ranije je ukazano i na sjednici Predsjedništva SDA. Predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović i ranije je iznosio prijedloge mogućih rješenja za funkcioniranje javnog servisa.

- Potrebno je pronaći palijativno rješenje, a potom i trajno rješenje nakon izbora, te se konačno odlučiti da cijeli sistem finansiranja ide iz budžeta – državnog i entitetskih budžeta - smatra Izetbegović.