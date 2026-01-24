Anketa / Tri ozbiljna kandidata: Ko će pobijediti na izborima za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda?

Borba za Predsjedništvo BiH je vrlo usijana i nepunih deset mjeseci prije izbora.

Dok se karte polako otkrivaju za člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, više nepoznanica je oko člana iz reda hrvatskog naroda.

Poznato je to da Željko Komšić neće ostati na ovoj poziciji, jer prema Ustavu BiH nema pravo na treći uzastopni mandat.

Demokratska fronta je odlučila da će njihov kandidat biti Slaven Kovačević, savjetnik Željka Komšića. HDZ BiH će sigurno imati kandidata, a u ovom trenutku je jedino poznato da to neće biti predsjednik te stranke Dragan Čović.

U kuloarima se priča da najveće šanse ima Darijana Filipović, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, no za takvo nešto još nema službene potvrde.

HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS su odlučile da nastupe zajednički i ponude kandidata na izborima, no još nisu otkrili ko će to biti. Nije isključeno da još neko bude kandidat, ali teško je očekivati da bi bilo ko četvrti se mogao uzbiljno umiješati u ovu borbu.