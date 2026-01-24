Pronađena državljanka Rumunije koja se izgubila kod Gacka

Državljanka Rumunije koja se izgubila na području Rudog polja kod Gacka pronađena je, saopćeno je večeras Srni iz gatačke Vatrogasno-spasilačke jedinice.

Rumunka je kao pješak zalutala u području gatačkog rudnika, a nakon što je kontaktirala policiju, pronađena je poslije dvosatne potrage.

U Vatrogasno-spasilačkoj jedinici naveli su da se pretpostavlja kako je Rumunka, kao autostoper i turista, obilazila opštinu Gacko, nakon čega se izgubila.

Iz policije je potvrđeno da je jedna žena pronađena.

- Policijski službenici Policijske uprave Trebinje pronašli su jednu stranu državljanku na području opštine Gacko, koja je ranije zatražila pomoć preko besplatnog broja 122. Policijska stanica Gacko oko 18 časova zaprimila je prijavu da se jedna ili više osoba izgubila. U potragu su bile uključene i ostale službe sa područja opštine Gacko - rekli su iz policije za ATV.

ATV je ranije objavio da su na području Gacka nestale dvije strankinje.