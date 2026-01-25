Upozorenje iz BIHAMK-a: Magla smanjuje vidljivost na brojnim dionicama

Na osnovu informacija zaprimljenih od putnih službi sa terena, na većini puteva saobraća se po pretežno mokrim ili vlažnim kolovozima, uz povoljne uslove za vožnju. U većem dijelu zemlje zabilježena je kiša, dok je na pojedinim dionicama prisutna i magla, koja mjestimično smanjuje vidljivost, naročito na širem području Srebrenika, Gradačca, Živinica, Banovića, Kladnja, Kupresa, Odžaka, kao i na dionicama Kaonik–Kiseljak, Jošanica–Zenica i Odžak–Svilaj, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na pojedinim dionicama bilježimo osipanje kamenog materijala i zemlje na kolovoz, posebno na dionicama Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići-Živinice, Simin Han-Ban Brdo, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Kupres, Bradina-Konjic-Jablanica, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Savjetuje se smanjenje brzine kretanja, veći razmak između vozila te dodatna pažnja na dionicama sa mogućom poledicom i smanjenom vidljivošću. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.