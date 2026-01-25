Anketa / Odluka Mahmutovića izazvala velike polemike: Da li je trebao glasati za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa?

Naime, postojao je stav da mandatara ne može imenovati v.d. predsjednika Ana Trišić-Babić, jer u Ustavu nije prepoznata institucija vršioca dužnosti ove funkcije.

U Klubu Bošnjaka sjedi osam delegata, od kojih su tri SNSD-ova koja su bila protiv ove odluke. Delegati Smail Mešić (BH Zeleni), Armin Hamzić (SDP), Adil Osmanović (Naprijed) i Alija Tabaković (SDA) su glasali za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, dok je Dževad Mahmutović (SDA) bio suzdržan.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je kasnije priznao da je stav SDA bio da se treba pokrenuti vitalni nacionalni interes, a da je Dževad Mahmutović nastupio "solo", odnosno, kako je Izetbegović rekao, "profesorski". I kolega iz SDA Alija Tabaković se ogradio od poteza Mahmutovića.

Stranke Trojke su optužile Mahmutovića za izdaju, a on je svoj potez pravdao time da se o pitanjima ustavnosti ne treba povlačiti vitalni nacionalni interes, nego je to posao za Ustavni sud BiH.

Pitamo naše čitatelje da li je Mahmutović trebao glasati za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa.