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NISU SAMI

Video / Mladi u BiH imaju šansu: Priča koja vraća nadu u budućnost upravo ovdje

Svako ko želi učiti i napredovati može pronaći svoje mjesto – u radionici, učionici ili prvom radnom iskustvu

Mladi. Avaz

M. Pekušić

25.1.2026

U novoj, šestoj epizodi serijala "Nisu sami" govorimo o onome što mladima najviše treba, o prilici da uče, rade i vjeruju da je budućnost moguća upravo ovdje.

Emisija donosi priču o programima YEEP – Osnaživanje mladih, Centru za mlade FUTURE i Centru za praktičnu edukaciju FUTURE i saradnji sa tri srednje škole JU "Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo", JU "Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža" i JU "Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo".

Kroz ove programe mladima se otvara prostor da znanje pretvore u vještinu, a vještinu u prvi korak ka zaposlenju. Praktična nastava, mentorstvo i karijerno usmjeravanje pokazuju da put u svijet rada ne mora biti usamljen i težak kada iza mladog čovjeka stoje škola, zajednica i ljudi koji vjeruju u njegov potencijal.

Emisija podsjeća da su vrata ovih inicijativa otvorena za mlade iz cijele zajednice. Svako ko želi učiti i napredovati može pronaći svoje mjesto – u radionici, učionici ili prvom radnom iskustvu. Upravo ta širina i otvorenost daju nadu da se društvo može graditi na povjerenju, podršci i stvarnim prilikama. Kada se mladima pruži ruka, čitava zajednica raste zajedno s njima.

Novu epizodu serijala "Nisu sami" možete pogledati u videoprilogu na početku teksta.

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# NISU SAMI
# YEEP
# CENTAR ZA MLADE FUTURE
# CENTAR ZA PRAKTIČNU EDUKACIJU FUTURE
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