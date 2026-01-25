Nakon svega što se desilo: Dodik pozvan na Molitveni doručak u Vašington

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dobio je poziv za Molitveni ručak u Sjedinjenim Američkim Državama.

Molitveni doručak se održava svakog prvog četvrtka u februaru u Vašingtonu, što će se ove godine desiti 5. februara.

Riječ je o događaju koji koji se organizira više od 80 godina, na kojem domaćini budu predstavnici Kongresa, a redovni gosti su predsjednici SAD, koji se uvijek obrate na ovom skupu. Ovoj tradiciji prisustvuje svaki predsjednik SAD još od Dvajta Ajzenhauera.

Interesantno je da je Milorad Dodik dobio poziv, iako je do prije nekoliko mjeseci bio na američkoj crnoj listi, kao i kompletno rukovodstvo RS. Posebno je interesantno jer Dodik zbog svoje presude ne obnaša niti jednu javnu funkciju, nego je samo predsjednik stranke.

Evidentno je da je to rezultat velikog ulaganja ovog entiteta u lobiranje, a i sve češćih susreta s Rodom Blagojevićem, bivšim guvernerom Ilinoja, koji važi za osobu blisku Donaldu Trampu. Podsjećamo, Blagojević je lobista RS u SAD.

Dodik ovo predstavlja kao veliku pobjedu i novi pečat administracije SAD da su sankcije prošlost i da je on sada na listi stabilnih saveznika.

Inače, na Molitveni doručak više bh. političara je ranije bilo pozvano i prisustvovali su tom događaju. Primjerice, čast da budu pozvani na Molitveni doručak imali su i Željko Komšić, Bakir Izetbegović, Željka Cvijanović, Fahrudin Radončić, Denis Bećirović, Sven Alkalaj, Igor Crnadak...