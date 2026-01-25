Kako će tek biti sutra tokom blokada: Velike gužve na graničnim prijelazima s Hrvatskom

Evidentirane su gužve na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Teretni saobraćaj

To se posebno odnosi na teretni saobraćaj gdje su na graničnim prelazima Bosanski Brod - Slavonski Brod i Donja Gradina - Jasenovac gdje se na prelazak granice čeka duže od sat vremena.

Razlog dužih zadržavanja osim pojačanog intenziteta saobraćaja tokom vikenda je i dužina primjene EES sistema ulaska u Evropsku uniju, odnosno Hrvatsku.

Naglašava se da su obavijesti MUP-a o čekanju na graničnim prijelazima podložne čestim promjenama zbog primjene novog sistema ulaska u EU.

Novi sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Evropske unije primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prelazima, kao i na onim pograničnim prelazima koji su temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet.

Biometrijski podaci

Njegovom primjenom automatski se bilježe lični podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i moguća odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno schengenski prostor. Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljat će se biometrijski podaci - otisci četiri prsta i fotografija lica - uz podatke iz putne isprave.

Ti će se podaci pohraniti u sistem i koristiti prilikom svakog sljedećeg prelaska granice, dok će se pri idućim prelascima utvrđivanje dosjea obavljati usporedbom fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosjeom u sistemu, što će povećati razinu sigurnosti.

Sistem se ne primjenjuje na državljane Evropske unije, bez obzira na mjesto prebivališta. Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Evropske unije, koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji i dalje će prelaziti državnu granicu uz predočenje putne isprave ili lične karte, bez obveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sistema.