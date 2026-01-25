Radončić: Deset godina od mog političkog hapšenja, gdje su oni, a gdje sam ja?

Povodom desetljeća montiranog političkog procesa protiv Fahrudina Radončića, oglasio se predsjednik SBB-a, objavom u kojoj nabraja gdje su i kako završili brutalni akteri. Tekst prenosimo u cjelosti.
- Tačno prije deset godina, 25. januara 2016. godine, državna mafija lišila me slobode, zbog navodnog ometanja rada pravosuđa u drugoj državi?! Sve je završeno nakon četiri godine sudovanja i više od 100 politički isforsiranih i medijskih napuhanih ročišta u Sarajevu i Prištini (EULEX). Trebalo me je neviđenim progonom, psihički, politički i finansijski uništiti.
Ipak, pravda i pravosnažno oslobađajuće presude su stigle. Sada, nakon tačno 10 godina, prilika je da se još jednom od srca zahvalim svima - a bilo ih je zaista mnogo - koji su čvrsto vjerovali u mene i moju nevinost. A, gdje su neljudi koji su stajali iza montiranog procesa i hapšenja? Postupajući tužilac Božo Mihajlović dobio presudu od pet godina zatvora zbog krađe novca i zlata iz depoa oduzetih stvari od optuženika u Tužilaštvu BiH.
Goran Salihović, tadašnji glavni tužilac i zao akter cijele priče, usamljenički umro, jer je bio smijenjen sa pozicije glavnog tužitelja, suspendiran i dobio je optužnicu i suđenje zbog nezakonitog trošenja novca na reprezentaciju i bahanalije.
Dubravko Čampara, idelog i glavni vezni igrač, pobjegao iz Tužilaštva BiH, da bi utekao od disciplinskog postupka i optužbi da je radio za narko klanove. Da li je pobjegao i od optužnice, pokazat će vrijeme. Uglavnom, on i brat, ali i cijela porodica, sa pozicije nekadašnje ogromne političke moći i pravosudno-policijskih sivih eminencija, spali na marginalizovanu grupu, koja se trese pred “istragama u toku”.
Osman Mehmedagić Osmica, tadašnji šef tajne službe i dio ekipe za pakovanje, na Crnoj listi SAD-a, u toku mu suđenje zbog falsifikovanja diplome i nezakonito sticanje materijalne dobiti, u pripremi i novo suđenje zbog nezakonitog prisluškivanja dežurnog telefona Tužilaštva BiH. Meddžida Kreso, tadašnja svemoćna predsjednica Suda BiH, u anonimnoj je penziji.
Tadašnji direktor SIPA-e Perica Stanić, koji je poslao specijalce i duge cijevi na mene i među novinare “Dnevnog avaza”, izgubio novi mandat.
Šef Kriminalističko-obavještajnog odjela SIPA-e, Vahidin Šahinpašić, sklonjen s tog prevažnog mjesta, jer su strani partneri zaprijetili obustavom međunarodne policijske saradnje. Postupajuća inspektorica SIPA-e, koja je na Sudu BiH lažno tvrdila da je prilikom pretresa bila fizički ugrožena od novinara “Dnevnog avaza”, nažalost, prerano je preminula prije svoje 40-te godine. Njoj sam sve halalio.
Zato neću spominjati njeno ime.
Ali, zato bih mogao da nabrajam još poznatih imena što su neslavno završila sa karijerama ili utjecajem u vremenima nakon montiranog procesa.
Procesa koji je bio pokušaj porodičnog državnog udara kroz istovremeno uklanjanje stranačkih prvaka, preuzimanje liderstva najjačih bošnjačkih partija, pravosuđa i cijele policijsko-obavještajne vlasti.
Na meni su, ipak, prvo polomili zube i otkrili lice.
Potom, Sky aplikacija je, dodatno, dokazala čime su se sve oni bavili i kako su se narko krimosi, pod maskom elitnih političara sa kućnim pedigreom i maskom međunarodno relevantnih boraca za pravdu, mafijaški instalirali u pravosuđe, policiju i političke stranke.
Danas, za njih, poznata poruka - ima Boga! Njemu hvala! I, naravno, svako završi po zasluzi. A mi, bez prevelikog gledanja u retrovizor, idemo snažno naprijed. Oktobar je blizu - poručio je Radončić.