Radončić: Deset godina od mog političkog hapšenja, gdje su oni, a gdje sam ja?

Povodom desetljeća montiranog političkog procesa protiv Fahrudina Radončića, oglasio se predsjednik SBB-a, objavom u kojoj nabraja gdje su i kako završili brutalni akteri. Tekst prenosimo u cjelosti.

- Tačno prije deset godina, 25. januara 2016. godine, državna mafija lišila me slobode, zbog navodnog ometanja rada pravosuđa u drugoj državi?! Sve je završeno nakon četiri godine sudovanja i više od 100 politički isforsiranih i medijskih napuhanih ročišta u Sarajevu i Prištini (EULEX). Trebalo me je neviđenim progonom, psihički, politički i finansijski uništiti.

Ipak, pravda i pravosnažno oslobađajuće presude su stigle. Sada, nakon tačno 10 godina, prilika je da se još jednom od srca zahvalim svima - a bilo ih je zaista mnogo - koji su čvrsto vjerovali u mene i moju nevinost. A, gdje su neljudi koji su stajali iza montiranog procesa i hapšenja? Postupajući tužilac Božo Mihajlović dobio presudu od pet godina zatvora zbog krađe novca i zlata iz depoa oduzetih stvari od optuženika u Tužilaštvu BiH.

Goran Salihović, tadašnji glavni tužilac i zao akter cijele priče, usamljenički umro, jer je bio smijenjen sa pozicije glavnog tužitelja, suspendiran i dobio je optužnicu i suđenje zbog nezakonitog trošenja novca na reprezentaciju i bahanalije.

Dubravko Čampara, idelog i glavni vezni igrač, pobjegao iz Tužilaštva BiH, da bi utekao od disciplinskog postupka i optužbi da je radio za narko klanove. Da li je pobjegao i od optužnice, pokazat će vrijeme. Uglavnom, on i brat, ali i cijela porodica, sa pozicije nekadašnje ogromne političke moći i pravosudno-policijskih sivih eminencija, spali na marginalizovanu grupu, koja se trese pred “istragama u toku”.