Rezultati TIMSS, PISA, ICILS nisu samo statistika: Znanje bh. učenika ispod prosjeka, a vlasti ne mijenjaju lošu praksu

Više od godinu je prošlo otkako su objavljeni rezultati međunarodnog istraživanja TIMSS 2023 za Bosnu i Hercegovinu. Rezultati su, očekivano, otvorili brojna pitanja i izazvali intenzivne diskusije u stručnoj i široj javnosti.

Iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) BiH kažu kako je, nakon svega, važno postaviti jedno jednostavno, ali ključno pitanje: Šta se zaista promijenilo, ili još preciznije, da li se uopšte išta promijenilo?

Premda su iz APOSO-a u prethodnom periodu realizovali niz aktivnosti kako bi rezultati TIMSS istraživanja bili dostupni, razumljivi i korisni za obrazovne sisteme u BiH, samo su iz Kantona Sarajevo pokazali dodatnu inicijativu te zatražili detaljnije informacije i pristup bazi podataka kako bi proveli vlastitu analizu, dok su iz Tuzlanskog kantona iskazali tek početnu zainteresovanost.

Poražavajući rezultati

Upravo, iz APOSO-a naglašavaju da TIMSS rezultati nisu samo statistika, već alat za razumijevanje stanja u obrazovanju i identifikaciju područja u kojima je potrebna podrška i sistemska intervencija.

Iako Bosna i Hercegovina neće učestvovati u narednom ciklusu TIMSS istraživanja, iz APOSO-a ukazuju na to da nalazi iz prethodnih ciklusa ostaju izuzetno vrijedni i da se dalje mogu koristiti u planiranju strategija i reformi, kreiranju stručne podrške nastavnicima, unapređivanju kurikuluma, analizi stanja i praćenju promjena unutar obrazovnih sistema.

Učenici iz BiH u TIMSS takmičenju su, iako ne u kontinuitetu, učestvovali tri puta, a nažalost, rezultati su, uglavnom, pokazali da su postignuća učenika iz BiH ispod međunarodnog prosjeka.

Poražavajući su bili i rezultati Međunarodnog istraživanja procjene znanja i vještina 15-godišnjih učenika (PISA) 2018., koje se provodi svake tri godine. Među 79 zemalja koje su učestvovale BiH je, podsjetimo, bila na 62. mjestu, a istraživanja je pokazalo da je svaki drugi učenik funkcionalno nepismen. U prethodna dva kruga, BiH nije učestvovala.

OECD, kao nositelj PISA istraživanja, jasno je istaknuo kako svaka zemlja sudionica, uključujući BiH, može definirati posebne modalitete sudjelovanja, pod uvjetom prethodnog potpisivanja ugovora na državnoj razini. Dakle, bez službene saglasnosti države, političkog konsenzusa te potpisivanja ugovora na državnoj razini, kako je to ranije potvrđeno za „Avaz“ iz APOSO-a, sudjelovanje u istraživanju nije moguće.

Da BiH treba intenzivirati pripreme za pridruživanje PISA 2029, naglašeno je u izvještaju Evropske komisije za 2024. godinu. U tom izvještaju, također je ukazano na to da nisu poduzete nikakve sistemske mjere kako bi se proveli nalazi PISA 2019, kao i drugih međunarodnih istraživanja.

Namir Ibrahimović iz Centra za obrazovne inicijative „Step by step“ podsjeća da su za sva tri ciklusa TIMSS-a, kao i za PISA 2018 i ICILS 2023 urađeni rezultati i za većinu njih napravljeni nacionalni izvještaji koji su imali i određene preporuke, a koje su nadležnim obrazovnim vlastima sugerirali šta bi se moglo uraditi kako bi se, eventualno, u nekom od narednih ciklusa istraživanja provjerilo da li su te aktivnosti bile dobre.