Video / Tradicija se nastavlja: Ponovo poplavio podvožnjak u Buća Potoku, policija na licu mjesta

Nove padavine donijele su stare probleme u Sarajevu. Tako je i sa podvožnjakom u naselju Buća Potok, koji je nakon današnje kiše ponovo poplavio.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Pukom srećom, za razliku od ranijih slučajeva, niti jedno vozilo nije zaglavilo u vodi
Nove padavine donijele su stare probleme u Sarajevu. Tako je i sa podvožnjakom u naselju Buća Potok, koji je nakon današnje kiše ponovo poplavio.
On trenutno nije otvoren saobraćaj, a na licu mjesta se nalaze i pripadnici policije.
Pukom srećom, za razliku od ranijih slučajeva, niti jedno vozilo nije zaglavilo u vodi.
Tako ovaj višedecenijski problem ponovo predstavlja sramotu glavnog grada, bez da iko pokušava bilo šta poduzeti da ga riješi.
"AVAZ" OTKRIVA