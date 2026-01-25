Video / Tradicija se nastavlja: Ponovo poplavio podvožnjak u Buća Potoku, policija na licu mjesta

Nove padavine donijele su stare probleme u Sarajevu. Tako je i sa podvožnjakom u naselju Buća Potok, koji je nakon današnje kiše ponovo poplavio.

On trenutno nije otvoren saobraćaj, a na licu mjesta se nalaze i pripadnici policije.

Pukom srećom, za razliku od ranijih slučajeva, niti jedno vozilo nije zaglavilo u vodi.

Tako ovaj višedecenijski problem ponovo predstavlja sramotu glavnog grada, bez da iko pokušava bilo šta poduzeti da ga riješi.

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