Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Tradicija se nastavlja: Ponovo poplavio podvožnjak u Buća Potoku, policija na licu mjesta

Pukom srećom, za razliku od ranijih slučajeva, niti jedno vozilo nije zaglavilo u vodi

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+8
Piše: Evelin Trako

25.1.2026

Nove padavine donijele su stare probleme u Sarajevu. Tako je i sa podvožnjakom u naselju Buća Potok, koji je nakon današnje kiše ponovo poplavio.

On trenutno nije otvoren saobraćaj, a na licu mjesta se nalaze i pripadnici policije.

Pukom srećom, za razliku od ranijih slučajeva, niti jedno vozilo nije zaglavilo u vodi.

Tako ovaj višedecenijski problem ponovo predstavlja sramotu glavnog grada, bez da iko pokušava bilo šta poduzeti da ga riješi.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# BUĆA POTOK
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.