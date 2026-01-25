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NAKON OBILNIH PADAVINA

Video / Poplavljena ulica na Otoci: Vatrogasci izvlačili vozilo, policija zatvorila saobraćaj

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zatvorili su ovu dionicu ceste za saobraćaj

Poplavljena ulica na Otoci. S. Spahić/Avaz

Piše: Sedin Spahic

25.1.2026

Zbog obilnih padavina došlo je do plavljenja dijela kolovoza u sarajevskom naselju Otoka, tačnije u dijelu ulice Kraljice Jelene.

Jedno putničko vozilo bilo je zaglavljeno u poplavljenom dijelu ceste, nakon čega su na teren izašli vatrogasci koji su pomogli vozaču da izvuče automobil.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zatvorili su ovu dionicu ceste za saobraćaj.

Općina Novo Sarajevo saopćila je da Služba za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo, zajedno sa Službom zaštite i spašavanja Vatrogasno društvo Novo Sarajevo 1934, provodi terenski obilazak usljed obilnih padavina kako bi se pratilo stanje u padinskim dijelovima općine koji su označeni kao klizišta.

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# KIŠA
# POPLAVA
# PADAVINE
# SARAJEVO
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