Video / Poplavljena ulica na Otoci: Vatrogasci izvlačili vozilo, policija zatvorila saobraćaj

Zbog obilnih padavina došlo je do plavljenja dijela kolovoza u sarajevskom naselju Otoka, tačnije u dijelu ulice Kraljice Jelene.

Jedno putničko vozilo bilo je zaglavljeno u poplavljenom dijelu ceste, nakon čega su na teren izašli vatrogasci koji su pomogli vozaču da izvuče automobil. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zatvorili su ovu dionicu ceste za saobraćaj.